Imperia, Olioliva 2024: dal campo alla tavola, il valore aggiunto per i produttori e consumatori

Da venerdì 8 a domenica 10 novembre torna a Imperia la manifestazione dedicata all’olio. Nel ponente ligure Olioliva valorizza le eccellenze gastronomiche del territorio attraverso degustazioni, assaggi ed eventi con i sapori di stagione. Gianluca Boeri e Domenico Pautasso, Presidente e Direttore di Coldiretti Imperia, ci tengono a sottolineare l’importanza di una vetrina come questa: “Olioliva è un evento importantissimo non solo per il settore olivicolo, ma per l’intero comparto agroalimentare imperiese. Come sappiamo, circa il 90% della produzione olivicola regionale è concentrata in provincia di imperia, un polo fondamentale per l’agricoltura ligure: parimenti, infatti, ricordiamo la valenza del settore dei fiori recisi, in vaso e il verde ornamentale.”

Non è un caso che Olioliva rappresenti un attrattore molto importante da questo punto di vista: il settore agricolo imperiese genera – da solo – il 60% del valore aggiunto relativo al settore a livello regionale, giocando un ruolo centrale per tutta la Liguria. Per quanto riguarda l’export, invece, il settore agroalimentare che meglio traina la provincia è l’agroalimentare, con un indotto di 278,1 mln di euro su 533.8 mln totali regionali, pari al 52,1% per la sola provincia di Imperia.

“Una manifestazione del genere si trasforma quindi in un punto di partenza per l’intero comparto agricolo territoriale. Ribadiamo, infatti, che Agricoltura, Silvicoltura e Pesca, a livello provinciale, valgono il 5,3% del valore aggiunto totale della provincia.” Un valore che dimostra il peso dell’agricoltura della provincia di Imperia e supera spropositatamente quello nazionale (2%).

Aggiungono Boeri e Pautasso: “Ecco perché, oggi più che mai, abbiamo bisogno di tutelare le produzioni locali che sono la base della dieta mediterranea da una serie di attacchi volti a denigrare il buon cibo – cibi ultra processati – cibi realizzati in laboratorio. Olioliva porta in tavola l’importanza di un prodotto incredibile, l’olio ligure, ma non solo: in queste 3 giornate più di 40 aziende agricole di Coldiretti saranno a Olioliva mediante la vendita diretta, ed è proprio su questo aspetto che ribadiamo la necessità di investimenti volti a intensificare il rapporto con i consumatori”.

Necessità di dialogare maggiormente con le associazioni dei consumatori e con tutti gli stakeholder del territorio, dunque, per dar vita ad un movimento di pensiero a tutela del made in Italy e della dieta mediterranea. Concludono Boeri e Pautasso: “il nostro obiettivo è avvicinare il mondo della produzione al mondo dei consumatori attraverso un processo che Coldiretti ha intrapreso nel lontano 2000 dal patto con i consumatori, per poi dar vita ai mercati di Campagna Amica. Nelle prossime settimane organizzeremo incontri specifici con i referenti delle associazioni del territorio per far conoscere il progetto di sviluppo sulle vendite dirette, di cui Olioliva rappresenta un perfetto esempio: la manifestazione dedicata all’oro giallo ponentino con i propri produttori a marchio Campagna Amica a farne da cornice”.