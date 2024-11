Imperia: a Olioliva l’anteprima nazionale della “Giornata nazionale della spesa consapevole” con Cia Agricoltori

A Olioliva si è svolta oggi l’anteprima nazionale della “Giornata nazionale della spesa consapevole” che si terrà a novembre in altre 10 città italiane. La Spesa in Campagna, l’associazione di promozione della vendita diretta di Cia-Agricoltori Italiani, ha scelto Imperia come prima tappa dell’iniziativa che mira a sensibilizzare i cittadini a seguire un’alimentazione varia, individuare la stagionalità di frutta e verdura, rispettare l’ambiente e la biodiversità, evitare lo spreco, privilegiare i prodotti locali e tradizionali.

Una giornata, caratterizzata dallo slogan “La spesa consapevole: con gli agricoltori il primo passo verso una cittadinanza attiva”, che essendo collegata ai diversi mercati de La Spesa in Campagna che si tengono in giorni diversi nella città italiane, si trasformerà in una settimana per insegnare da nord a sud come mangiare in modo responsabile e costruire una vera e propria cittadinanza alimentare. “Attraverso le proprie scelte di acquisto informate e una maggiore collaborazione reciproca con gli agricoltori, i cittadini hanno l’occasione di diventare protagonisti della filiera alimentare - spiega Maurizio Scaccia, direttore nazionale di Cia -. Con la rete de La Spesa in Campagna, vogliamo favorire e incentivare sempre di più le relazioni dirette tra produttori e consumatori, da un lato per sostenere e valorizzare l'agricoltura Made in Italy, dall'altro per consentire alle persone di poter scegliere più responsabilmente cosa portare in tavola”.

“Con questa anteprima a Imperia, la Liguria e Olioliva hanno confermato il loro ruolo di primo piano nella valorizzazione di una filiera corta all’insegna di prodotti di grande qualità – sottolinea Stefano Roggerone, presidente di Cia Agricoltori Liguria -. I nostri mercati de La Spesa in Campagna in Liguria sono un esempio concreto. I cittadini che li hanno scelti come riferimento hanno capito che, oltre ad acquistare prodotti di eccellenza, aiutano l’economia rurale della loro comunità. In questi mercati i nostri produttori non vendono soltanto, raccontano le loro imprese, informano sulle capacità nutrizionali dei prodotti nella giusta stagione. Oggi avviamo una nuova fase, dandoci l’obiettivo di trasformare i consumatori in cittadini attivi proprio grazie a una maggiore collaborazione con i nostri agricoltori”.

Un primo esempio di questo nuovo dialogo tra consumatori e produttori si è visto presso lo stand di Cia Agricoltori Imperia in via Bonfante, angolo piazza Dante. Qui i visitatori di Olioliva hanno ricevuto un taccuino da utilizzare per fare la spesa con preziosi suggerimenti sulla stagionalità dei prodotti e appunti nutrizionali messi a punto dall’Università Campus Bio-Medico di Roma, nonché una bottiglia da 100 ml di olio extravergine dell’Organizzazione di Produttori O. R. O. Liguria che riunisce oltre 140 operatori. Inoltre hanno potuto seguire alcuni brevi corsi a cura dell’Organizzazione Assaggiatori Liguri (O.A.L.) per conoscere i metodi di valutazione degli oli vergini d'oliva, scoprire i sistemi di raccolta, conservazione e trasformazione delle olive.

Dopo Imperia la “Giornata nazionale della spesa consapevole” si terrà dal 17 al 24 novembre nei mercati contadini della Spesa in Campagna-Cia di tante città italiane: Milano, Torino, Padova, Firenze, Perugia, Pescara, ma anche Vasto e Fano, Portici e Montesano Salentino. Al centro delle “giornate” tutte le produzioni locali di qualità degli agricoltori Cia, a partire dall’olio extravergine d’oliva, in partnership con Italia Olivicola e le sue Op territoriali collegate.