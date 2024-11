Ventimiglia: problemi neurologici per un uomo di 78 anni in frazione Latte, trasportato in elicottero a Pietra Ligure (Foto)

Intervento del personale medico del 118, insieme ad un’ambulanza della Croce Verde, questa notte dalle 3 alle prime luci dell’alba, per un uomo di 78 anni in preda ad una crisi neurologica.

I medici ed i volontari lo hanno soccorso in via Hughes, in frazione Latte a Ventimiglia e lo hanno intubato e portato all’eliporto di Bordighera.

Qui era stato concordato il rendez-vous con l’elicottero ‘Grifo’ del 118, con il quale è stato organizzato il trasporto, in codice rosso, al ‘Santa Corona’ di Pietra Ligure.