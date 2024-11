Ventimiglia, custodire e identificare meglio i defibrillatori: installate tre teche (Foto)

Teche per custodire e far individuare facilmente i defibrillatori Dae sono state installate, oggi, in tre punti della città di Ventimiglia.

Ne sono state posizionate tre: una nei pressi del Palazzo comunale, una dalla palestra ex Gil e una a Torri. "L’Amministrazione comunale di Ventimiglia, perseguendo l’obiettivo di cardio-proteggere capillarmente il territorio, in seguito alle verifiche tecniche funzionali CEI e al ripristino tecnico dei defibrillatori esausti, ha provveduto oggi a far installare nei pressi del Palazzo comunale, della palestra ex Gil e nella frazione di Torri tre teche di ultima generazione" - fa sapere il vicesindaco Marco Agosta - "Sono dotate di allarme al fine di custodire al meglio i dispositivi salvavita e, per adeguarsi alle recenti disposizioni di legge che ne obbligano la facile identificazione e fruizione, ogni nuova postazione è dotata di un apposito pannello ove sono posti in evidenza il numero unico di emergenza 1-1-2 e le semplici istruzioni di utilizzo del DAE".