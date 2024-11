Anticimex si espande in Liguria: inaugurata a Sanremo la nuova filiale per il controllo dei parassiti e la sanificazione (Foto e video)

Inaugurata in Corso degli Inglesi una nuova filiale della società Anticimex, che si occupa di interventi e monitoraggio per roditori, insetti volanti e striscianti, allontanamento volatili e igienizzazione.

Anticimex è una delle realtà più importanti nel territorio nazionale per quanto riguarda questa tipologia di interventi ed era già attiva in Liguria con una filiale a Mele (Genova). In seguito alla fusione con la ditta Igiencontrol, avvenuta nel corso del 2024, è avvenuta l'acquisizione di uno spazio anche nel territorio della riviera di ponente, con cui allargarsi sul mercato.

L'inaugurazione della nuova sede operativa ha visto presenti il personale della filiale di Torino con il direttore generali di Anticimex Pietro Caporossi: il taglio del nastro è stato simbolicamente affidato a una componente del personale prossima alla pensione, quasi a simboleggiare un passaggio di consegne di una storia che si conclude e una nuova che inizia.

"Con questa nuova filiale abbiamo anche ereditato persone di esperienza del territorio - afferma Caporossi - sarà un importante punto strategico per noi, che ci permetterà di allargarci e portare i nostri servizi anche sulla riviera ligure. La filiale di Sanremo è nata in seguito a un'operazione di fusione che abbiamo fatto con Igiencontrol di Torino, che aveva già una presenza nella zona, con tante persone in gamba a lavorare. Abbiamo grandi aspettative da questa realtà, e non è un caso che abbiamo deciso di allargare il personale in seguito all'acquisizione".