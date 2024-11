Confartigianato Imperia torna ad Olioliva con ‘La casa dei frantoiani’: il programma della tre giorni di evento

Alla 25ª edizione di OliOliva di Imperia in programma da venerdì 8 a domenica 10 novembre sarà presente Confartigianato Imperia, l’associazione degli artigiani che rappresenta il comparto olivicolo grazie alla categoria nazionale dei frantoiani.

L’evento si snoderà come sempre nelle vie di Oneglia, tra la zona portuale di Calata Cuneo dove saranno presenti gli stand istituzionali tra i quali anche quello di Confartigianato Imperia, e le vie centrali. La manifestazione verrà inaugurata venerdì 8 novembre alle ore 15.30 con il consueto taglio del nastro e, fino a domenica sera, sarà possibile partecipare ed assistere ai diversi momenti in programma.

Nella tre giorni di evento, presso lo stand di Confartigianato Imperia saranno organizzati alcuni momenti di degustazione per assaggiare l’olio e le specialità dei frantoiani imperiesi e savonesi. Inoltre, i funzionari di Confartigianato saranno a disposizione per consulenze gratuite sui servizi dell’associazione: finanziamenti, energia, patronato, CAF, gestione contabilità e paghe, registro rifiuti, convenzioni.

Presso lo stand sarà inoltre possibile trovare un corner con il partner UnipolSai territoriale, gestita dal Presidente provinciale dei servizi Diego Parodi, in cui l’assicuratore sarà disponibile per una consulenza sulle ultime novità tra cui l’obbligo per le imprese di sottoscrivere una polizza contro le calamità naturali entro il 31/12.

Nel corso della manifestazione sono stati organizzati quattro eventi.

SABATO 9 NOVEMBRE

AREA LABORATORI. Dalle 15.45 alle 16.45 si svolgerà l’evento "Farina, acqua, sale ed olio extravergine d'oliva: Sandro Canestrelli presenta il canestrello di Taggia". Erika e Alfio Rossello e Martin Bruno di Sandro Canestrelli prepareranno il tipico prodotto taggiasco raccontando aneddoti e curiosità. È previsto un momento dedicato alla degustazione del tutto.

AREA INCONTRI. Dalle 15.30 alle 16.30 si svolgerà l’evento "Varietà antiche e poco conosciute di vite e olivo: un serbatoio di biodiversità a supporto della crescita delle imprese". All’incontro interverrà Giovanni Minuto del CeRSAA (Centro di Sperimentazione ed Assistenza Agricola). Saranno presenti anche Barbara Ruffoni, ricercatrice del CREA, e Marco Nigro, Vicepresidente Confartigianato Imprese del Verde.

STAND CONFARTIGIANATO. Dalle 17 alle 17.30 si svolgerà un incontro sulla Cybersecurity e sulle polizze dedicate. L'incontro sarà tenuto da Diego Parodi, titolare della filiale imperiese dell'UnipolSai, compagnia di assicurazione leader nazionale sulle polizze cyber risk in Italia, e Alessio Meneghello, CEO di Connecto, società specializzata in Cyber Sicurezza che annovera tra i propri clienti anche la Juventus, il Comune di Imperia, Rivieracqua e altri ancora.

DOMENICA 10 NOVEMBRE

AREA INCONTRI. Dalle 16 alle 17 la presentazione del libro "La Ragazza del Bergamotto" di Anna Maria Acquista e Maria Maddalena Garibaldi, edito Antea Edizioni di Angelo Giudici. L’evento fa parte delle iniziative dedicate alla valorizzazione delle risorse del territorio: nel libro, infatti, le due autrici vogliono trasportare i lettori tra i profumi e i colori della Calabria per mezzo di Sofia, che parte dalla terra natia del Sud per affrontare una lunga serie di sfide attraverso il Ponente Ligure e la Costa Azzurra.

Confartigianato Imperia ringrazia i partner Banca di Caraglio, Clemente Industry, Benza srl e UnipolSai Assicurazioni di Parodi Diego & sas e ricorda che, presso lo stand di Confartigianato in Calata Cuneo, sarà possibile trovare tutto il materiale informativo dedicato.

Per maggiori informazioni è possibile sentire il referente della comunicazione e degli eventi di Confartigianato Imperia al 389/9588821 o alla mail giovannini@confartigianatoimperia.it