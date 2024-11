Ventimiglia celebra la santa patrona dell'Arma dei carabinieri: la Virgo Fidelis (Foto)

Ventimiglia festeggerà la Virgo Fidelis, la santa patrona dell'Arma dei carabinieri, il 24 novembre.

Nella chiesa di Sant'Agostino sarà celebrata, da don Ferruccio Bortolotto, una santa messa dedicata a questa ricorrenza. La funzione religiosa si svolgerà alle 9.30. Per l'occasione vi saranno anche i carabinieri in grande uniforme storica e canti per la celebrazione che verranno eseguiti dal Coro ANC Ventimigliese diretto dal maestro Dario Amoroso.

Sotto il nome di "Virgo Fidelis” la Vergine Maria è, infatti, divenuta patrona dell'Arma dei carabinieri dall'11 novembre 1949, data di promulgazione del Breve relativo di Papa Pio XII, che in tal senso aveva accolto il voto unanime dei cappellani militari dell'Arma e dell'Ordinario Militare per l'Italia. Il titolo di "Virgo Fidelis" era stato sollecitato in relazione al motto araldico dell'Arma "Fedele nei secoli". La ricorrenza della patrona è stata fissata dallo stesso Pontefice il 21 del mese di novembre, giorno in cui cade la presentazione di Maria Vergine al tempio, l’anniversario della “Battaglia di Culqualber”, che valse l’attribuzione all’Arma della seconda Medaglia d’Oro al Valor Militare, e la “Giornata dell’Orfano”, istituita nel 1996, che rappresenta per i carabinieri e per l’Opera Nazionale Assistenza Orfani Militari Arma Carabinieri un’occasione di concreta vicinanza alle famiglie dei colleghi caduti, ricordando altresì i principi di fedeltà che hanno ispirato il loro sacrificio, illuminati dalla luce della “Virgo Fidelis”.

L'evento è proposto dall'associazione nazionale carabinieri della sezione Fois di Ventimiglia.