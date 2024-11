All’Auditorium della Camera di Commercio di Imperia la firma per la creazione del Polo Agroalimentare

Nell’ambito di Olioliva 2024, Festa dell’Olio Nuovo, venerdì 8 novembre alle ore 16,30 presso l’Auditorium della Camera di Commercio di Imperia è in programma il convegno per la Firma operativa tra Università di Genova e CCIAA “Riviere di Liguria” per la creazione del Polo Agroalimentare. Dall’agroalimentare alla Dieta Mediterranea passando per le culture e le politiche della gastronomia. Una tappa importante frutto delle intese e della collaborazione tra Università degli Studi di Genova e l’ente camerale alla luce dell’avvio del nuovo corso di laurea in Scienze e culture agroalimentari del Mediterraneo.



Il programma prevede i saluti istituzionali di Enrico Lupi, presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria; Alessandro Piana, consigliere Regione Liguria; Claudio Scajola, sindaco di Imperia; Federico Delfino, magnifico rettore Università di Genova; Luigi Sappa, presidente della Fondazione per la promozione dell’Università nel Ponente Ligure. Quindi la firma operativa dell’accordo da parte del Rettore Federico Delfino e del presidente camerale Enrico Lupi. A seguire una tavola rotonda, presieduta da Lorenzo Cuocolo, presidente Fondazione Carige e da Francesco Cappello, presidente Filiera Futura cui partecipano Antonio Uricchio, presidente ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca); Patrizia Perego, Università di Genova; Marino Niola, Università Suor Orsola Benincasa di Napoli; Enrico Manti, Università di Genova. All’incontro partecipano i rappresentanti delle associazioni di categoria e delle imprese. Modera la giornalista Milena Arnaldi.