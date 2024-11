Un ritorno a casa speciale: Cristina Scocchia e il suo 'Coraggio di provarci' incantano Sanremo (Foto e video)

"Una storia da far leggere a tutti gli studenti di Sanremo", ha affermato Leone Pipione, ex sindaco della città matuziana, parlando del percorso di Cristina Scocchia, manager di rilievo e attuale Ceo di Illycaffè. Una storia di coraggio, tenacia e radici profonde Per la dirigente originaria di Coldirodi è tornata a Sanremo, più precisamente al Teatro dell'Opera del Casinò, per presentare il suo libro "Il coraggio di provarci" (Sperling & Kupfer), in cui racconta un viaggio straordinario iniziato tra i colori e i profumi della Liguria e proseguito fino ai vertici delle grandi aziende internazionali. È stato un ritorno carico di emozione, un momento speciale condiviso con il pubblico dei Martedì Letterari.

Con la delicatezza e la forza di chi ha affrontato sfide uniche, Scocchia ha ripercorso il suo cammino professionale: dalle prime esperienze in Procter & Gamble e L’Oréal Italia, fino alla guida di Kiko nel 2017, dove ha portato l’azienda a espandersi e a raddoppiare i profitti. Oggi, alla guida di Illycaffè, porta avanti una filosofia di leadership responsabile e inclusiva, improntata su valori, persone e merito.

Durante l’incontro, Scocchia ha condiviso la sua visione di un mondo in cui il lavoro di squadra e il rispetto umano sono la vera forza delle imprese, ma anche le difficoltà di essere un amministratore delegato donna nel mondo del lavoro. "Il 4% sono amministratori delegati donna. La strada è ancora lunga: invece di lamentarci dobbiamo dare due-tre testate a quel soffitto di cristallo. Farà male, però ne vale la pena. La testata la dai non solo per raggiungere il tuo obiettivo, ma anche per le giovani donne che arriveranno dopo di te".

Nelle pagine del suo libro, emerge l’idea di una leadership che mette al centro la dignità e il valore delle persone, un approccio che tocca il cuore e ispira. Accolta con calore dalla sua Sanremo, che le ha conferito il titolo di Cittadina benemerita nel 2021, Cristina Scocchia ha trovato il sostegno di un pubblico affascinato dalla sua storia, una storia “controvento” che parla di sfide, radici, e un legame profondo con la propria terra.