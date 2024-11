Ventimiglia, cacciatore 80enne scivola durante una battuta di caccia: soccorso e trasportato in ospedale

La prima squadra dei Vigili del Fuoco di Ventimiglia è intervenuta in tarda mattinata in supporto al personale del 118 per soccorrere un cacciatore di 80 anni a Pigna, in località Regione Argeleo. L’uomo, durante una battuta di caccia, è scivolato da una fascia, cadendo per circa sei metri in quella sottostante.

Dopo essere stato stabilizzato dai soccorritori, il cacciatore è stato verricellato dall’equipaggio dell’elicottero Grifo e trasportato all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Pigna, il personale sanitario della Croce Azzurra e il team di soccorso aereo Grifo.