Molini di Triora, proroga per lo scarico dei reflui ad Agaggio Inferiore dopo l’alluvione del 2020: attesa per il nuovo depuratore

Il Comune di Molini di Triora ha emesso una nuova ordinanza che proroga lo scarico dei reflui direttamente in alveo, in attesa del completamento delle nuove condotte fognarie e dei depuratori distrutti durante l'alluvione del 2020. L'ordinanza, firmata dal sindaco Manuela Sasso, è stata emessa per garantire la gestione delle acque reflue della frazione di Agaggio Inferiore, dove i danni subiti dalle infrastrutture fognarie continuano a causare la dispersione dei reflui nel torrente.

Il documento si fonda sul carattere di urgenza e sulla necessità di salvaguardare la salute pubblica, considerando che i lavori per la costruzione delle nuove fognature sono ancora in corso. Le infrastrutture originali erano state gravemente danneggiate dagli eventi alluvionali che colpirono la Valle Argentina nell'ottobre 2020. Il Comune ha inoltre confermato che la maggior parte delle frazioni ha già ripreso il corretto funzionamento delle fognature, ma alcune aree, come Agaggio Inferiore, necessitano ancora di interventi.

Con questa ordinanza, il sindaco ha ordinato la proroga dello sversamento dei reflui in alveo, invitando i servizi comunali a mettere in atto tutte le iniziative necessarie per mitigare i rischi, anche in deroga alle normative paesaggistiche, strutturali e idrauliche.