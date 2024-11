Cercasi dirigente, il Comune di Sanremo emana il bando per il settore 'Ambito-sociale'

Da oggi è disponibile sul sito web del Comune di Sanremo (www.comunedisanremo.it), nella sezione “Bandi di concorso”, il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto in profilo di “dirigente” da destinare al Settore Ambito Sociale.

Gli interessati hanno a disposizione 30 giorni per presentare la domanda di partecipazione, seguendo le istruzioni contenute nel bando.

Scaduti i termini, il Servizio Risorse Umane procederà all’esame delle domande, ai fini di determinare l’ammissibilità delle candidature sulla base delle dichiarazioni e del contenuto delle stesse. Seguiranno le prove d’esame che consistono in due prove scritte e un colloquio orale.

Tutte le info sul sito web.