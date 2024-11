Per i suoi 90 anni di storia, Moro Progetto Bagno ti sorprenderà con un dono esclusivo!

Siamo quasi alla fine di questo affascinante viaggio attraverso 90 anni di storia di Moro Progetto Bagno, un percorso segnato dalla soddisfazione dei suoi clienti e da progetti che hanno reso unici tanti bagni, sia in case private che in prestigiosi hotel. Intraprendi un viaggio nel tempo e scopri come, tra il 2004 e il 2014, Moro Progetto Bagno, insieme a Radiatori 2000, ha rivoluzionato il concetto di riscaldamento, ponendo al centro la sostenibilità e il tuo comfort.

Il decennio precedente (1994-2004)

Dove eravamo rimasti? Mentre l'Italia degli anni '90 viveva una profonda trasformazione, tra Berlusconi e il successo del cinema italiano, anche Moro Progetto Bagno si evolveva. Guidati da Raffaella, l'azienda non solo seguiva le tendenze del design, ma si lanciava in un'iniziativa innovativa: un calendario realizzato direttamente nello showroom, con il ricavato devoluto in beneficenza. Un gesto che ha segnato l'inizio di un nuovo capitolo, dimostrando come Moro Progetto Bagno fosse non solo un'azienda all'avanguardia nel settore del bagno, ma anche un punto di riferimento per la comunità.



Un'evoluzione inattesa

Gli anni Duemila si rivelano per Moro Progetto Bagno un periodo di grandi sfide. Un'alluvione nel 2006 mette a dura prova l'azienda, costringendola a una ristrutturazione completa. Ma Raffaella e il suo team non si arrendono. Con tenacia e determinazione, trasformano un momento di crisi in un'opportunità per rinnovarsi e crescere. Il nuovo showroom, inaugurato nel 2009, diventa un fiore all'occhiello, frutto di un lavoro meticoloso e di una visione innovativa.



Radiatori 2000 e Moro Progetto Bagno: un connubio perfetto tra design innovativo e sostenibilità

Radiatori 2000, fiore all'occhiello del gruppo FECS, nasce nei primi anni 2000 con una missione chiara: coniugare design e sostenibilità nel settore del riscaldamento. Grazie all'utilizzo esclusivo di alluminio riciclato, l'azienda bergamasca produce ogni anno milioni di radiatori ad alta efficienza energetica, contribuendo alla riduzione dell'impatto ambientale. Questa scelta, condivisa da Moro Progetto Bagno, ha portato alla nascita di una partnership solida e ad una sinergia vincente, basata su valori comuni come la qualità e l'innovazione.

Il nostro viaggio nel tempo si ferma qui... per ora! Ma la storia continua...

