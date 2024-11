Ventimiglia: aggrediscono egiziano per rubargli il cellulare e sette euro, due stranieri arrestati dai Carabinieri

Due giovanissimi stranieri sono stati arrestati, la scorsa notte dai Carabinieri, per rapina aggravata nei confronti di un egiziano di 37 anni.

I due, un algerino e un marocchino rispettivamente di diciannove e venti anni, entrambi irregolari sul territorio nazionale e senza fissa dimora in Italia, verso la mezzanotte nei pressi di via Cavour a Ventimiglia, si sono avvicinati al 37enne e, dopo averlo minacciato, gli hanno intimato di consegnare il denaro e il cellulare.

A poco è servito un debole tentativo di resistenza da parte della vittima che è stata raggiunta una serie di calci e pugni che l’hanno costretta a desistere e a consegnare agli aggressori il magro bottino di un telefono cellulare di modesto valore e sette euro in contanti.

L’immediato intervento di una pattuglia dei Carabinieri di Ventimiglia ha permesso di individuare quasi subito i due giovanissimi aggressori che, dopo un blando tentativo di fuga per le vie del centro, sono stati arrestati in flagranza. Ora sono in carcere e rischiano 5 anni di reclusione.