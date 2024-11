Soldano, una batteria lasciata sotto carica la probabile causa dell'incendio (Foto)

Una batteria lasciata sotto carica, che probabilmente si è surriscaldata, vicino a un decespugliatore con dentro un po' di benzina sembrerebbe la probabile causa dell'incendio verificatosi ieri mattina in una campagna a Soldano.

Un coltivatore, che ha una campagna vicino al terreno privato in cui è divampato l'incendio, ha sentito un'esplosione e si è accorto delle fiamme scoppiate in una struttura lunga circa sette metri, che veniva utilizzata come magazzino per attrezzi agricoli, e così ha chiamato subito i vigili del fuoco.

Sul posto sono, infatti, intervenuti i vigili del fuoco di Ventimiglia e di Sanremo per spegnere le fiamme che hanno bruciato anche un tetto di ondulux provocando una colonna di fumo nero visibile da buona parte della vallata. Fortunatamente non si sono registrati feriti, visto che al momento dell'accaduto non vi era nessuno nel terreno privato, che si trova vicino ad alcune abitazioni situate sopra al paese, e, inoltre, si sono salvati gli animali, galline e faraone, che si trovavano in una fascia sopra al punto in cui è scoppiato l'incendio. Venuto a conoscenza di ciò che era accaduto, è giunto subito sul posto anche il sindaco Antonio Fimmanò.