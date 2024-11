Sanremo: nuovo litigio di una coppia di extracomunitari, volano urla e ceffoni davanti ai passanti

Nuovo litigio tra due extracomunitari, un uomo ed una donna che vivono tra piazza Colombo e via Manzoni, questa volta nella zona attigua le poste centrali di via Roma.

Si tratta di un caso che, sistematicamente quasi ogni giorno, provocano l’attenzione dei passanti e delle forze dell’ordine per i loro litigi che, spesso e come oggi, sfociano in qualche sberla tra loro.

Nei giorni scorsi il litigio è avvenuto in via Manzoni ed ai giardini Medaglie d’Oro ed oggi si sono spostati verso mare. Il litigio, a suon di urla, è stato notato dai passanti che hanno avvertito Polizia e Municipale.