Santo Stefano al Mare: via i camper dal solettone sopra Marina degli Aregai per ragioni di sicurezza

Divieto di sosta per camper, caravan e roulotte sul solettone sovrastante i cantieri della Marina degli Aregai a Santo Stefano al Mare. La decisione è stata presa dal Comune sanstevese dopo che l’area è entrata nella disponibilità dello stesso.

“Tempo fa – ha detto il Sindaco Marcello Pallini – avevamo emanato una ordinanza di divieto, dopo aver adibito un’altra zona sempre vicino al porto. Se da una parte è corretto far parcheggiare i camper, dall’altra non possiamo certo trovarli in tutto il paese. La zona adibita dal comune, tra l’altro non di ‘campeggio’ ma di ‘parcheggio’ visto che esistono dei camping sul territorio del nostro comune dove poter trascorrere qualche giorno di vacanza con tutti i servizi. In questi giorni – prosegue Pallini – abbiamo avuto una vera e propria invasione di turisti e proprio di camper. E, quelli che non hanno trovato stalli liberi, si sono sistemati sul solettone dove però non ci sono i requisiti di sicurezza. Proprio per questo abbiamo emanato il divieto”.

Il posteggio, infatti, è stato progettato, costruito e collaudato per autovetture con tenuta statica in base al numero degli stalli di sosta. E, visto che l’afflusso e la sosta in numero incontrollato, di camper, caravan e roulotte hanno un peso circa doppio e oltre rispetto ad una autovettura, non permettendo di quantificare se il peso complessivo dei mezzi superi la tenuta di collaudo, si possono creare potenziali rischi di danni alle strutture portanti.

Anche le rampe di accesso e uscita dal solettone sono state progettate, costruite e collaudate per il passaggio di autovetture e che il loro utilizzo con veicoli di dimensioni più ampie può creare potenziali pericoli e danni ai mezzi che le impiegano., Inoltre è necessario garantire la possibilità di usufruire dell’area di sosta sia per la circolazione veicolare che pedonale, andando nel contempo a garantire e tutelare l’incolumità di persone e cose.

Il Comune ha quindi deciso di vietare la sosta e la fermata a camper e caravan, 24 ore su 24.