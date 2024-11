San Lorenzo al Mare, giovedì la presentazione del mediometraggio horror noir Violetta Resti (foto e video)

Giovedì 7 novembre, presso la sala Beckett di San Lorenzo al Mare, alle ore 21, sarà presentato il mediometraggio horror noir Violetta Resti, scritto e diretto da Riccardo Di Gerlando. Il film, della durata di 45 minuti, narra la storia di un giovane scrittore che, in cerca di ispirazione, si stabilisce in un piccolo paesino ligure, dove incontra l'ostilità dei pochi abitanti dopo aver rifiutato un fiore donato come simbolo di benvenuto. Tra gli attori figura Franco La Sacra, noto interprete del teatro dell'Albero di San Lorenzo.

Al cast fanno parte il protagonista Andrea Ganzerla, Nicoletta Napolitano,Elio Markese, Nicoletta Cino ,Traudi Modena, Stefano Miano e i piccoli Loredana Hutupasu e Lorenzo Di Gerlando.Le musiche sono di Christian Vinciguerra.Violetta Resti, prodotto da Zuccherarte Ponente, ha già vinto diversi premi internazionali nel settore cinematografico e trae ispirazione da maestri del genere come Mario Bava e Pupi Avati. Il mediometraggio è stato presentato a giugno al Casino di Sanremo, attirando oltre 400 spettatori. Dal film è stato anche tratto il romanzo La bambina delle violette, scritto da Di Gerlando in collaborazione con lo scrittore anconitano Roberto Ricci.La serata, condotta da Loredana De Flaviis, vedrà la presenza del regista Riccardo Di Gerlando, tecnici ( Giancarlo Pidutti,Michele Sculco, Giuseppe Trifiro') e attori.L'evento è organizzato da Teatro dell'Albero, Zuccherarte Ponente e comune di San Lorenzo al Mare.L'ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.