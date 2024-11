Ospedaletti rinnova il servizio di videosorveglianza per contrastare l’abbandono dei rifiuti

Come già raccontato e annunciato dallo stesso sindaco Cimiotti, il Comune di Ospedaletti ha deciso di rinnovare il sistema di videosorveglianza per il controllo dell’abbandono dei rifiuti. La determina approvata prevede l’affidamento alla ditta NIVI Credit Divisione EMO, con sede a Firenze, del servizio accessorio per il funzionamento da remoto del sistema di videosorveglianza E-Clean con videocamera E-Killer. L’importo totale dell’operazione è di 2.854,80 euro, comprensivo di IVA.

Il fenomeno dell’abbandono incontrollato di rifiuti urbani, derivante anche da attività commerciali e artigianali, ha spesso causato degrado nel territorio comunale e numerose segnalazioni da parte dei cittadini. Per contrastare questa problematica e dissuadere comportamenti scorretti, l’Amministrazione Comunale ha deciso di proseguire con l’utilizzo del sistema di videosorveglianza mobile.

Il contratto per la manutenzione annuale del sistema di videosorveglianza verrà stipulato tramite uno scambio di lettere commerciali, come previsto dalle normative vigenti. L'affidamento è stato effettuato direttamente, trattandosi di un servizio di importo inferiore a 140.000 euro. La spesa sarà imputata al bilancio comunale dell’anno in corso, con il servizio che continuerà a svolgere un ruolo fondamentale nella protezione e nella pulizia del territorio.