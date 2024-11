Da Sanremo a New Delhi passando per Barcellona, l’esperienza dello studente Filippo Benincasa

Vivere due settimane con una famiglia indiana per uno scambio studentesco. È la bellissima esperienza che Filippo Benincasa ha potuto sperimentare con il liceo statale Italiano Amaldi di Barcellona.

Originario di Sanremo, Filippo e i suoi compagni, accompagnati dalla preside dell’istituto e da un’insegnante, hanno avuto la fortuna di vivere 15 giorni a casa di ragazzi della scuola internazionale più prestigiosa della capitale indiana. A contatto con la realtà del posto, imparando usi e costumi, viaggiando e mettendosi alla prova con canti e balli, hanno vissuto qualcosa che rimarrà sempre nei loro cuori.

Un’esperienza di scambio che offre ai ragazzi la possibilità di aprire la mente e aumentare la velocità con cui guardare il mondo ed essere competitivi. Ora sono sul volo di ritorno. A maggio sarà il turno dei ragazzi indiani di catapultarsi nella città catalana e siamo sicuri che Filippo da buon ligure non mancherà di far scoprire un buon pesto come una squisita sardenara!