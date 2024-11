Speciale Weekend: le nostre migliori proposte su cosa fare e dove andare in provincia di Imperia

Questo pomeriggio alle 18.00, nel teatro del Casinò di Sanremo, Benedetta Parodi e Fabio Caressa presenteranno il libro 'Calcio e pepe. Insieme è meglio' (Sperling & Kupfer). L'ingresso è libero sino ad esaurimento dei posti disponibili.

Tra i due il romantico è lui (perché meno sentimentale di Benedetta è impossibile), mentre lei brilla nell’organizzare viaggi, cene (ovviamente) e… tutto il resto. Una cosa è certa: la coppia Parodi-Caressa è la più amata della tv e dei social. Sono milioni le persone che seguono le loro trasmissioni, guardano i loro video e leggono i loro post. Simpatici, belli e autoironici, nonostante il grande successo nei rispettivi campi non hanno paura a mostrarsi senza filtri, imperfetti, alle prese con gli aspetti quotidiani della vita lavorativa e famigliare. Nel volume ‘Calcio e pepe’, edito da Sperling & Kupfer, raccontano a due voci la loro storia, dal primo incontro nel 1996 fino al recente venticinquesimo anniversario di matrimonio, festeggiato con i loro tre figli e tantissimi amici. Aneddoti, incontri, viaggi, imprevisti, cambiamenti: Benedetta e Fabio ci fanno entrare nel loro mondo, svelando situazioni esilaranti, momenti felici, l’allegria del ménage famigliare, i traguardi raggiunti ma anche i momenti difficili superati insieme, lasciandoci l’eco di tante emozioni autentiche e di una passione condivisa per il sorriso.



Domani, domenica 3 novembre, sempre al teatro del Casinò di Sanremo, alle ore 21.00, il sipario si alzerà su un grande ‘attore di Teatro prestato al Cinema’ Silvio Orlando. Reduce dai successi su grande schermo i ‘Un altro Ferragosto’ di Paolo Virzì e ‘Parthenope’ di Paolo Sorrentino, si presenta al pubblico con un testo di cui cura la regia ‘La vita davanti a sé’. Si tratta di una storia struggente ed intima, in cui Orlando riesce a fondersi nella figura di Momò, un inno all’accoglienza e all’empatia tra persone, unico rimedio al male di vivere e alla solitudine.



La città dei fiori oggi sarà anche teatro di una spettacolare corsa tra i carrugi del centro storico denominata ‘Urban Downhill Sanremo’. Diverse le novità quest'anno. Il percorso sarà più lungo di 500 metri (tot. 1,7 km) e ci sarà più dislivello. La decisione è stata presa in considerazione della partecipazione di diversi atleti di grande qualità. Dopo le prove libere e le qualifiche del mattino, alle 18 è prevista la partenza della prima manche mentre la seconda sarà alle 20.30. La partenza è prevista dalla Madonna della Costa con l’arrivo in Piazza Muccioli.



Il Ponte di Ognissanti è caratterizzato anche dalle feste di Halloween che continuano ancora oggi e domani.

Villa Grock di Imperia organizza in queste giornate aperture straordinarie, visite accompagnate e attività per bambini. L’edificio del famoso Clown accoglierà residenti e turisti oggi (2 novembre, alle ore 11 e alle 15) per due visite accompagnate dal titolo ‘Alla scoperta di Villa Grock’, un percorso adatto a grandi e piccini, per immergersi in un mondo fantastico, alla scoperta di un palazzo dall’architettura bizzarra che richiama il mondo circense, lo stile rococò/decò italiano e cenni asiatici e persiani.

Mentre domani alle 15.00 l’appuntamento è con una simpatica attività pensata per i bambini dai 6 ai 12 anni dal titolo ‘Tra circo e misteri’. Condotto dagli operatori didattici di Solidarietà e Lavoro, un percorso alla scoperta degli elementi circensi e dei misteri che il suo proprietario ha inserito e raccontato nella sua dimora, tra scherzi e giochi, tra fantasia e realtà. Gli accompagnatori potranno visitare la villa con biglietto di ingresso ridotto oppure fermarsi per un tè o un caffè presso il bar del museo.



Domani a San Romolo (frazione di Sanremo) la festa prosegue con la seconda edizione di ‘Piccoli Brividi’ (associazione Talea) che si arricchisce di spettacoli e nuove animazioni. Ecco la ‘Piccola Fiera della paura’: richiamati dalle parole di un beffardo imbonitore, bambini a adulti potranno assistere ai 3 nuovi spettacoli del Teatrino lambe lambe ‘Mostri di nebbia’ e ascoltare le storie del teatro a manovella dedicate a famigerati fantasmi. Durante l’attesa, l’imbonitore ciarlatano mostrerà alla folla curiosa rarissimi esperti appartenenti a misteriosi mostri del bosco.



Domenica dalle ore 16.00 sul lungomare di Camporosso Mare presso il ‘Baraonda’ (a cura dell’associazione ‘Cricca dei corsari’ e con il patrocinio del Comune di Camporosso), grande festa ad ingresso libero con la partecipazione di ‘DJ Killer’ e della funky band “Groovy Boy’z’. Ci saranno stand di Food Drink e sarà premiata la maschera più bella.



Spazio anche alle ultime castagnate della stagione. Sono in programma domani a San Bartolomeo al Mare, Badalucco, Prelà e Bajardo.

In Piazza Sottana della frazione Chiappa di San Bartolomeo al Mare dalle 15, si terrà un’allegra castagnata in compagnia sulle note dello swing della Karibe Band Show. Badalucco ospiterà alle 15.30 la Castagnata d'Autunno ai Giardin du Prevostu. Nella frazione Molini di Pelà, l’appuntamento è con la tradizionale Castagnata in piazza Umberto Primo.

Bajardo propone una giornata dedicata all’autunno e ai prodotti del territorio. Per festeggiare la stagione che arricchisce i suoi boschi di colori e frutti, la comunità del borgo offre momenti di condivisione in allegria a chi sa apprezzare il clima e l’atmosfera raccolta donata da questo periodo. Durante tutto il giorno nei giardini del Tiglio si svolgerà un mercatino in cui trovare offerte artigianali, produzioni dei coltivatori locali, angoli con laboratori per bambini e locali con proposte adeguate alla stagionalità. Alle ore 15, presso il parcheggio di San Rocco, si svolgerà la tradizionale castagnata con vin brulè e i bimbi potranno divertirsi con i giochi gonfiabili . Sarà un pomeriggio di festa all’aperto per tutti.

Ora segnaliamo tre eventi culturali: questa mattina a Bordighera, a partire dalle 10.30, è in programma una passeggiata nella quale si visiteranno i luoghi che hanno incantato Claude Monet. Uno dei fondatori dell'impressionismo francese nella città delle palme scoprirà il Giardino Moreno e ne trarrà ispirazione per creare la ‘Sua Giverny’. Si potranno vedere e toccare con mano i ‘Due Ulivi’ da lui dipinti in quel lontano 1884 e durante la passeggiata scoprire i punti di vista da lui prescelti. Il ritrovo per la camminata è fissato davanti a Villa Pompeo Mariani.

Sempre oggi a Vallecrosia, a partire dalle 16.30, è in programma una passeggiata culturale sul tema ‘Sulle tracce degli inglesi’ a cura di Simona Gibertini. La partenza è fissata dallo IAT in via Vittorio Emanuele II 172.

Domani invece alla Pinacoteca Rambaldi del Museo di Villa Luca in frazione Coldirodi di Sanremo (ore 15) si terrà la presentazione del libro ‘L’Alba delle Torri’ di Francesco Fadigati. Folco dei Lamberti è tornato dall'Oriente. Dopo cinque anni di assenza, lui e il compagno d'armi Matteo, portando negli occhi e nel cuore il disastro di una crociata fallita, cercano di tornare a Bergamo. Ma nel 1152 percorrere la strada fra Noli e la città lombarda è una vera e propria impresa, piena di pericoli, imprevisti che portano sull'orlo del fallimento il ritorno. Un'avventura mozzafiato che prosegue l'itinerario tracciato da 'La congiura delle torri'.



