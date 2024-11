Sanremo: la 'Urban downhill' invade la città, oltre 500 persone al seguito della gara che si svolge alle 17 e 20 (Foto e Video)

Dalla suggestiva partenza nella zona della Madonna della Costa e giù per i ripidi ed intricati ‘Carrugi’ della Pigna di Sanremo, con arrivo in Piazza Muccioli in pochi minuti. E’ lo spettacolo della Sanremo Urban Downhil, una gara di grande adrenalina che torna nella città dei fiori per la decima volta con 100 atleti pronti a darsi battaglia sul percorso ‘urbano’ della città vecchia, tra stradine, cunicoli e qualche parabolica artificiale per dare ancora più pathos alla discesa.

Negli anni la gara è diventata un must del calendario sanremese (e non solo) degli eventi. Nata come evento collaterale del Giro d’Italia, ha subito riscosso un grande successo attirando ciclisti da tutto il bel paese ma anche dall’estero.

Circa 500 le persone al seguito della gara, tra partecipanti veri e propri e ‘indotto’ che garantisce una importante quantità di turisti che riempiono alberghi, bar e ristoranti. Oltre a dare una grande visibilità alla città dei fiori, grazie alla diretta che verrà proposta, sia per le prove che per la gara, su Youtube e su Facebook insieme al grande video ledwall in piazza Muccioli.

Anche quest’anno i residenti della Pigna hanno accolto con grande favore la gara, che da lustro al quartiere. “Abbiamo dovuto chiudere a 100 partecipanti – ha detto l’organizzatore Fabio Carota – perché oltre non possiamo andare ma, volendo, questa è una gara che potrebbe crescere ancora”.

Grande entusiasmo anche nel pubblico, già presente sul percorso per le prove mentre ne sono attese a centinaia durante le due manche ufficiali delle 17 e delle 20. La gara sanremese è stata, tra l’altro, la spina dorsale della gara che si è svolta due settimane fa a Genova, con lo stesso Fabio Carota che è stato il direttore di gara, richiesto dagli organizzatori per la sua esperienza di anni nelle downhill.