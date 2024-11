Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, cambia la viabilità a Bordighera (Foto)

Cambia la viabilità a Bordighera in occasione della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate.

Il 4 novembre dalle 7.30 alle 8.30 scatterà, infatti, il divieto di sosta, con rimozione forzata di tutti i veicoli, in piazza Oberdan, nell’area antistante al Monumento dei Caduti. Inoltre, dalle 9 alle 10 verrà istituito il divieto di sosta, con rimozione forzata di tutti i veicoli, in piazza De Amicis, negli stalli di sosta riservati alla ricarica delle auto elettriche. Infine, dalle 9 alle 11, vi sarà il divieto di sosta, con rimozione forzata di tutti i veicoli, in piazza Garibaldi, nell’area antistante al Monumento dei Caduti, e nell’area prospiciente il “Cippo dei Partigiani” in via Francesco Rossi.

Lo stabilisce un'ordinanza temporanea per la disciplina della circolazione stradale, emessa dalla polizia locale, ritenuto necessario adottare opportuni provvedimenti per garantire la sicurezza del traffico durante le celebrazioni del 4 novembre.