Toner per la stampante: come trovare quello giusto

Quando la stampante a casa o in ufficio, segnala che il toner sta per finire, meglio correre immediatamente ai ripari e ordinare le cartucce nuove. Quali però? In merito alla scelta del toner ci sono in sostanza due scale da compiere: una è da fare tra inkjet o laser mentre la seconda tra originale o compatibile.

Laser o inkjet: quale scegliere

Per cercare il giusto toner per la propria stampante, è necessario capire se è inkjet o laser. Di solito, c’è scritto sulla periferica stessa oppure sul libretto d’istruzioni. In alternativa, è sufficiente riportare il nome del modello su una pagina internet e verificare se è di un tipo o dell'altro.

Toner per stampante laser. La stampante laser funziona grazie a un toner fotosensibile che imprime le parole e le immagini sul foglio per un particolare effetto. Questo sistema è molto valido perché veloce ed evita sbavature o altri difetti della stampa.

Cartucce per stampanti inkjet. Come fa intuire il nome, la stampante inkjet funziona a getto d’inchiostro. In sostanza, per stampare dei piccoli ugelli spruzzano l'inchiostro sul foglio. Se si guarda al microscopio una pagina uscita dalla inkjet, si nota che le lettere sono formate da piccolissimi puntini. È una tecnologia che può però provocare sbavature, soprattutto se non si usa la giusta carta che assorba l’eccesso.

Non è possibile scegliere da sé se acquistare il toner laser o inkjet poiché è il tipo di stampante stessa che determina quale dei due è necessario. Chi non dovesse essere sicuro, non compri uno al posto dell'altro perché sono completamente diversi.

Originale o compatibile: quale ordinare

Dopo aver capito se la stampante è laser o inkjet, è il momento di fare una scelta del tutto personale, cioè quella tra il toner originale oppure compatibile.

Toner originale. La cartuccia originale è quella realizzata dalla stessa casa madre che ha prodotto la periferica in uso. Ha il vantaggio di essere perfettamente compatibile, perciò anche facile da installare. Non c’è rischio di litigare con la stampante perché non si capisce come si monta la cartuccia. Essendo il suo, il toner fa funzionare correttamente il dispositivo evitando sbavature o altre problematiche. Ne aumenta la vita utile perché non provoca inceppamenti o residui nella macchina. Tuttavia, ha un costo più alto.

Cartuccia compatibile. Invece, il toner compatibile è prodotto da terzi. È un tipo di prodotto che si può installare su diversi tipi di stampanti. Ha il vantaggio di essere molto economico. Tuttavia, potrebbero esserci alcune difficoltà nel montarlo. Inoltre, molti affermano che la sua qualità è inferiore tanto da ridurre la vita utile della macchina.

In questo secondo caso, non c'è una scelta giusta ma dipende solo dalle singole preferenze. Tuttavia, si può consigliare di usare quello originale per macchine che stampano documenti importanti per uso esterno. Invece, la periferica usata per stampe casalinghe e di poco conto, può essere caricata con l'inchiostro compatibile.