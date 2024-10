Bordighera: domani per Halloween divieto di transito e sosta in corso Italia tra le 14 e le 21

Per consentire l’evento organizzato in occasione di Halloween, domani dalle 14 alle 21 in corso Italia (tratto compreso tra via Vittorio Emanuele e corso Europa) a Bordighera saranno istituiti il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione forzata, ad eccezione degli operatori interessati alla manifestazione e dei mezzi di Polizia, Soccorso e Nettezza Urbana. I proprietari di autorimesse non potranno entrare e uscire dall’area per la sicurezza dei partecipanti all’evento. La viabilità sarà riaperta alle 21.

La festa si svolgerà dalle 16.30 alle 19.30, all’insegna di dolcetti, scherzetti e di un pizzico di magia “spaventosa”. Per divertire grandi e piccoli, in programma tanta animazione e intrattenimento con la parata di maschere itineranti, la sfilata dedicata ai bambini, la speciale baby horror dance creata per l’occasione e la colonna sonora “da brivido” con dj set.