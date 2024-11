Sanremo si commuove con 'E voleremo sopra la paura': Valentina Mastroianni regala un viaggio tra amore, dolore e speranza (Foto e video)

Questo pomeriggio, il Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo ha accolto la voce e l’anima di Valentina Mastroianni, che con il suo nuovo libro, E voleremo sopra la paura. Noi e Cesare, mano nella mano (De Agostini), ha portato il pubblico in un mondo fatto di coraggio e fragilità, di cicatrici e voli sospesi tra cielo e mare. Un viaggio emozionante che abbraccia il passato, il presente e un futuro che, per quanto incerto, sembra avere la forza di chi affronta le tempeste per riscoprire il sole.

Tra le parole intense lette dall’attrice Loredana De Flaviis della Compagnia Il Teatro dell’Albero, il pubblico ha ascoltato il racconto di una famiglia che, di fronte alla malattia di Cesare, un bambino amato e fragile, decide di non arrendersi. La loro storia è fatta di istanti di pura gioia, come le feste di compleanno e le gite in canoa, ma anche di notti insonni e parole non dette, tenute sospese tra le pareti di un ospedale e il mare sconfinato dei loro timori. Un equilibrio delicato, che si nutre di promesse condivise e piccoli momenti di felicità, cercati e trovati anche nei giorni più bui.

“Poi sposto lo sguardo verso l’orizzonte. La mia vista torna a fermarsi lì. Dove c’è quel punto esatto in cui il mare finisce per confondersi con il cielo. Due piani sovrapposti. Passato, presente. No. Passato, presente e futuro. Il Nostro futuro,” scrive Mastroianni. Un orizzonte che rappresenta per lei il superamento di ogni paura, l’accettazione di quelle ferite che il tempo non ha guarito, ma che, con coraggio, ha deciso di raccontare. Perché, come Valentina ha detto con voce tremante, volare sopra la paura significa abbracciare anche il dolore che ci ha segnati, riconoscerlo e permettergli di trasformarsi in forza.

Valentina non è sola nel suo viaggio. A tenderle la mano, ci sono sempre Federico, Ale e Terry, amici di una vita e compagni di viaggio nel cammino verso la guarigione emotiva. Anche loro hanno imparato che, per proteggere l’amore, è necessario accettare i propri limiti e chiedere aiuto quando il dolore è troppo grande. Insieme, si sono promessi di cercare la felicità, di viverla, anche quando il mare si fa burrascoso e minaccia di sommergerli.

E poi c’è Cesare, il piccolo Cece, il cuore pulsante di questa storia. Attorno a lui si muove la famiglia, tra farmaci sperimentali, terapie fuori protocollo, giorni di speranza e improvvise cadute. In sottofondo, come una melodia che culla, c’è il rumore delle onde che si infrangono sulla scogliera e tornano sempre, come la vita stessa, a ricordare che il dolore può essere attraversato, che ogni tempesta lascia spazio al sereno.

In questa presentazione a Sanremo, la voce di Valentina Mastroianni e le parole lette da Loredana De Flaviis hanno toccato il cuore di tutti i presenti, ricordando loro che, in ogni storia di amore e sofferenza, c’è sempre un filo di luce a cui aggrapparsi. Anche quando sembra impossibile, anche quando il mare si confonde con il cielo, si può trovare la forza di volare sopra la paura.