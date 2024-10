Liguria, Berrino (FdI): “Fiducia dei cittadini costante nonostante accanimenti mediatici”

"La vittoria in Liguria ha un valore molto importante, perchè dimostra che la fiducia degli italiani nei confronti del centrodestra continua ad essere costante, nonostante le inchieste giudiziarie e il dossieraggio mediatico a urne aperte della trasmissione 'Report'. Un accanimento mediatico e giudiziario alla quale il centrodestra si sta tristemente abituando ma che, fortunatamente, crea nell'elettore l'effetto inverso", lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia Gianni Berrino.

"Sono particolarmente soddisfatto, inoltre, del risultato di Fratelli d'Italia sia in provincia di Imperia, dove ha ottenuto il 20 per cento sia a Sanremo in cui si è raggiunto il 30 per cento, diventando la prima città tra quelle a doppio turno". E conclude: "Auguri al presidente Bucci per il lavoro che lo attende, sicuro che saprà riportare la giusta luce ad una Regione che per mesi è stata offuscata da infamie di ogni tipo, lavorando con concretezza e determinazione nei soli interessi della Liguria e dei liguri".