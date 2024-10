Esperienze in pista indimenticabili: ecco alcune idee per veri appassionati di guida sportiva

Per tutti quelli che vivono per il rombo dei motori, per l’asfalto e per la velocità sfrenata le auto sportive rappresentano il massimo dell’esperienza vivibile. D’altronde una passione è una passione e se ci si sveglia, per esempio, alle 6 del mattino o anche prima per godere di una gara di Formula 1 come quella conosciuta del Gran Premio d’Australia, allora è proprio impossibile fermarla. E generalmente chi adora vedere sfrecciare le monoposto sui cordoli o sulle chicane, molto spesso adora anche provare quei circuiti dal vivo.

Provare un’auto sportiva da sogno: la Ferrari in pista

Ed esiste la possibilità di fare tutto questo? Di prendere in mano una supercar come una Lamborghini o una Ferrari e provarla su alcuni dei circuiti più belli ed emozionanti d’Italia? Certo che si può realizzare questo sogno e se sei fra quelli che farebbero di tutto per raggiungere i 250 km/h e provare l’ebrezza del vento sul casco, gestire un’auto sportiva e poi vantarsene per tutta la vita, vedi qui i pacchetti di RSE Italia, perché potrebbe esserci il circuito giusto a pochi chilometri dalla tua zona e potresti dar vita a questa esperienza indimenticabile. Nessun pericolo e nessun rischio, perché comunque ci sarà un istruttore apposito che seguirà la tua corsa e così non dovrai nemmeno temere di sbandare o creare danni al veicolo. Ce n’è per ogni parte d’Italia da Adria fino al mitico Mugello, passando per Monza e fino a Pergusa, in Sicilia.

Vivere un’esperienza diversa dal solito: la guida rally

Un’altra esperienza irresistibile da provare per tutti gli sportivi appassionati di motori, di carattere leggermente diverso è quella delle prove su sterrato di auto da rally. In questo caso cambia molto a livello di tecnica di guida, perché non c’è solo l’asfalto, ma c’è lo sterrato oppure c’è la pista fangosa o quella lungo la costa, ma anche in questa situazione vuoi che un appassionato si faccia sfuggire un’occasione simile?

Anche perché magari ha assistito da poco al rally di Sanremo e quindi ancora di più freme per poter replicare quelle curve e quelle strade costiere che fra velocità e panorama regalano emozioni a dismisura.

Un’esperienza da film americano: la guida drift

Speciale e anche accattivante è poi anche l’occasione di fare un corso di guida drift. Si tratta di una serie di tecniche d’origine giapponesi, che esaltano l’auto in sterzate e controsterzate, frenate, derapate e bornout che ricordano molto, ma molto da vicino una delle tante celebri gare della sagra hollywoodiana di Fast and Furios, che fra manovre super azzardate e auto spinte fino al massimo della loro potenza, tanto hanno esaltato tutti coloro che si sentono piloti inside.

Una raccomandazione: guida sport sempre accompagnati

Ecco queste sono solo alcune delle idee realizzabili per provare il piacere, per poche ore, di essere piloti per davvero e divertirsi su monoposto sportive e incantevoli. Naturalmente è sempre bene non avventurarsi mai con la propria auto in simulazioni così pericolose e quindi divertirsi solo se seguiti da un istruttore competente.