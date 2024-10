Sanremo, il Rally è ufficialmente partito: Crugnola pronto a sfidare gli avversari sul tracciato della Città dei Fiori (Foto e video)

Sono ufficialmente partiti i motori del 71° Rally di Sanremo, con 111 equipaggi che hanno attraversato la pedana di partenza in Corso Imperatrice, di fronte al Casinò di Sanremo. Tra i partecipanti, il campione italiano 2024, Andrea Crugnola, affiancato da Pietro Elia Ometto a bordo della Citroën C3, è ansioso di conquistare la sua prima vittoria a Sanremo, dopo aver ottenuto due secondi posti in passato. Crugnola si troverà ad affrontare avversari di altissimo livello, tra cui Simone Campedelli e Tania Canton su Škoda Fabia RS, e Giandomenico Basso con Lorenzo Granai su Toyota GR Yaris, vincitori del Rally di Sanremo 2023 e unici a essersi imposti in una gara durante questa stagione.

Oltre alla gara principale, il 71° Rally di Sanremo rappresenta anche la quarta e ultima tappa della Coppa Rally di Zona 2, con un'agguerrita competizione tra gli equipaggi in lotta per la qualificazione alla Finale Nazionale del Lanterna.

Accanto alla competizione tricolore, le strade dell’entroterra ligure ospiteranno anche il 39° Sanremo Rally Storico, con 45 vetture iscritte al FIA European Historic Championship e 36 al Campionato Italiano Rally Auto Storiche. La manifestazione sarà arricchita dalla 38esima Coppa dei Fiori di Regolarità a media, cui si aggiungeranno le protagoniste dell’Eco Rally e una dozzina di auto da sogno del raduno del Club Italia.

La stagione 2024 del Campionato Italiano Rally Auto Storiche troverà il suo epilogo proprio lungo i suggestivi tratti della Riviera dei Fiori. La competizione, organizzata dall'Automobile Club del Ponente Ligure, accoglie anche i partecipanti del FIA European Historic Rally Championship e vede la tappa conclusiva del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco e del CIAR Junior.

Le giornate di gara, previste per sabato 19 e domenica 20 ottobre, vedranno gli equipaggi affrontarsi lungo le undici prove speciali distribuite su 133,99 chilometri di tratti cronometrati. Le sfide includono passaggi tecnici su percorsi come "Montalto", "Carpasio-Rezzo", "Calderara-Testico", "Vignai", "Ghimbegna-San Romolo" e "San Romolo-Perinaldo". La partenza e l’arrivo saranno come di consueto a Corso Imperatrice, nel cuore di Sanremo, dove si terrà anche la cerimonia di premiazione dei nuovi campioni del CIR Auto Storiche.

Competizione intensa tra gli equipaggi

Nel 4° Raggruppamento, la battaglia per il titolo è ancora aperta, con Matteo Luise che, dopo l’ottimo risultato ottenuto all’Isola d’Elba, punta a conquistare il secondo sigillo consecutivo a Sanremo. Luise, al volante della sua Fiat Ritmo 130 Abarth, cercherà di chiudere la competizione davanti a Riccardo Mariotti, che si presenta su Ford Sierra Cosworth con Giuseppe Tricoli alle note. Attenzione anche a Valter Pierangioli, anch'egli su Ford Sierra Cosworth, e Alessandro Bottazzi su Opel Corsa GSI.

Il 3° Raggruppamento vedrà una sfida accesa tra Natale Mannino e Tiziano Nerobutto. Mannino, affiancato da Giacomo Giannone su Porsche 911 SC, cercherà di superare Nerobutto e aggiudicarsi il titolo italiano, dopo un ritiro che lo ha costretto a cedere terreno. In corsa per il titolo europeo, "Zippo" si presenta al volante di una Audi Quattro, dopo aver ottenuto il primo posto al Rally Elba Storico.

Nel 2° Raggruppamento, Matteo Musti, su Porsche 911 RS, proverà a replicare il successo dello scorso anno, ma dovrà guardarsi da concorrenti come Luigi Orestano e Lucio Da Zanche, entrambi su Porsche Carrera RS. Anche Antonio Fassina sarà in gara con la leggendaria Lancia Stratos, portando ulteriore prestigio alla competizione.

Infine, nel 1° Raggruppamento, Giuliano Palmieri, su Porsche 911 S, punterà a chiudere la stagione con un doppio titolo italiano. Al suo fianco, Antonio Parisi e Giuseppe D'Angelo cercheranno di conquistare punti preziosi per l’europeo.