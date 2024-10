Sanremo, Il consigliere Bestagno a Roma per la Bandiera blu 2025: “Occasione per potenziare il percorso intrapreso”

Si è svolto nei giorni scorsi a Roma l’incontro tecnico che, annualmente, la FEE Italia (Foundation for EnvironmentalEducation) organizza con i comuni Bandiera Blu per comunicare gli aggiornamenti della procedura operativa necessari all’assegnazione del prestigioso riconoscimento.

Per il Comune di Sanremo, ha partecipato il consigliere comunale Giovanni Bestagno.



“E’ stata un’esperienza davvero formativa – dichiara il consigliere Bestagno - e ringrazio il sindaco Alessandro Mager e l’assessore all’ambiente Ester Moscato per avermi permesso di partecipare. Durante l’incontro sono stati anche approfonditi alcuni argomenti legati al tema dell’adattamento delle città ai cambiamenti climatici come, ad esempio, la gestione delle acque di balneazione e la prevenzione dei fondali marini in relazione alla micro-alga ostreopsis, presente nel Mediterraneo e che può essere associata alla mortalità di alcuni invertebrati marini”.

Il Comune di Sanremo ora è chiamato a produrre la documentazione relativa al questionario “Bandiera Blu 2025” contenente il lavoro svolto, o programmato, a livello locale e legato alla gestione sostenibile del territorio.

“La Bandiera Blu è un prestigioso riconoscimento – conclude il consigliere Bestagno – che permette di promuovere una conduzione sostenibile del territorio attraverso scelte specifiche mirate alla gestione del territorio. Il Comune di Sanremo vuole potenziare il percorso già intrapreso così da individuare e valorizzare nuovi aspetti di una governance volta alla tutela ambientale e al turismo sostenibile”.