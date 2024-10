La buona sanità: una nostra lettrice ringrazia il personale di Cardiologia ad Imperia e del Pronto Soccorso di Sanremo

Una nostra lettrice di Sanremo, Daniela Biancheri, ci ha scritto per ringraziare il reparto Utic e cardiologia di Imperia oltre al Pronto Soccorso del ‘Borea’:

“Un grazie per le cure e la dedizione offerte a mia madre Fiorella in un momento per lei difficile. Tutti molto professionali ma soprattutto umani. Un grazie speciale alle Oss Simona, Stefania e Manuela. Spesso ci lamentiamo della sanità ma io oggi ho ancora mia mamma grazie a loro e al pronto intervento dell'automedica e pronto soccorso di Sanremo prima e cardiologia Imperia dopo”.