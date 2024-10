Elezioni regionali, ore di attesa al point elettorale di Marco Bucci: scrutinio in corso

Sono ore di attesa per i candidati alla presidenza della Regione Liguria, come si percepisce al point elettorale di Marco Bucci, allestito in via Martin Piaggio, in pieno centro a Genova. Il sindaco ha deciso di seguire lo scrutinio direttamente da palazzo Tursi, nel suo ufficio, per poi recarsi al point una volta ufficializzati i risultati.

Da quando le urne sono state chiuse, alle ore 15, diversi esponenti del centrodestra ligure si sono avvicendati nei locali alle spalle di piazza Corvetto, dall’assessore comunale al Demanio e coordinatore genovese di Forza Italia Mario Mascia, al vicesindaco di Genova Pietro Piciocchi, dall’assessore allo Sport Alessandra Bianchi al consigliere delegato del Comune di Genova Davide Falteri. Al momento, però, è ancora troppo presto per poter lasciarsi andare a dichiarazioni, essendo in corso lo scrutinio: le sezioni scrutinate sono circa il 10% del totale, Andrea Orlando (centrosinistra) è in vantaggio con il 49% circa dei voti, contro il 46% di Marco Bucci (centrodestra). Seguono Nicola Morra (Uniti per la Costituzione) con lo 0,9% e Nicola Rollando (Per l’Alternativa) con lo 0,8%.