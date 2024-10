Sanremo, domani Valentina Mastroianni ai Martedì Letterari

“Poi sposto lo sguardo verso l’orizzonte. La mia vista torna a fermarsi lì. Dove c’è quel punto esatto in cui il mare finisce per confondersi con il cielo. Due piani sovrapposti. Passato, presente. No. Passato, presente e futuro. Il Nostro futuro.”

Valentina Mastroianni con il nuovo libro “E voleremo sopra la paura. Noi e Cesare, mano nella mano” (De Agostini) ci presenta una storia di amore e coraggio tra vecchi timori che emergono e nuovi racconti, per sconfiggere le ombre del passato, affrontare il presente e, finalmente, imparare a volare sopra la paura. Lo farà domani, martedì 29 Ottobre ore 16.30 nel teatro del Casinò). Leggerà alcuni brani scelti l’attrice Loredana De Flaviis della Compagnia Il Teatro dell’Albero. Ingresso libero sino ad esaurimento dei posti disponibili.

«La situazione di Cesare è molto grave. È giusto che te lo dica. Fate tutto quello che potete con lui, non rimandate.» La storia di Valentina, Federico, Ale, Terry e Cece si è interrotta qui, tra le mura di un ospedale e la paura di non avere più tempo. Loro, però, si erano Fatti una promessa: anche nei momenti più bui, tra le ombre, avrebbero cercato la felicità. Così, tra feste di compleanno e gite in canoa, la loro storia continua, e con l’estate ormai alle porte il loro viaggio diventa molto di più.

Abitare ogni giorno il dolore di Cece e assistere alle conseguenze della malattia sul suo corpo e sulla sua mente per Valentina è sempre più difficile, ma adesso, il suo racconto svela vecchi ricordi con cui è necessario fare i conti. Le cicatrici del passato sono sempre state lì, profonde, cucite addosso a lei come un vestito troppo stretto, e Valentina sa bene che, se tentare di liberarsene è impossibile, trovare il coraggio per affrontarle è fondamentale. Per lei è arrivato il momento di far luce sul dolore, raccontarlo, riconoscerne le crepe e spezzare una volta per tutte il cerchio di quegli abusi che per anni hanno occupato un posto troppo grande nella sua vita.

Così, attraverso il racconto della malattia di Cece, Valentina dà vita a una nuova storia emozionante dai confini sfumati, in cui passato e presente, amore e dolore si mescolano. A tenderle la mano ci sono, come sempre, Federico, Ale, Terry e Cece. Anche loro hanno dovuto imparare in fretta che, di fronte a un dolore così forte, per preservare l’amore a volte è necessario riconoscere i propri limiti e chiedere aiuto.

Tra farmaci sperimentali, terapie fuori protocollo, gioie e incertezze, la storia di Cesare continua, con una nuova melodia in sottofondo: il rumore delle onde che si infrangono sulla scogliera e poi ritornano, ricordandoci che la vita continua, e la speranza può diventare una guida potente. E se un nuovo ostacolo spaventoso bloccherà la strada, loro, insieme, voleranno sopra la paura.

Al termine alle ore 19.00 sempre nel Teatro del Casinò “Festa per gli ottanta anni di Fausto Leali.” Ingresso libero sino ad esaurimento dei posti.

Mercoledì 30 ottobre ore 16.30 nell’ambito del centenario del Surrealismo la dott.sa Federica Flore relaziona su: “La scultura e le sue innovazioni. I canoni stilistici del sogno”.

Sabato 2 novembre ore 18.00 nel teatro del Casinò Benedetta Parodi e Fabio Caressa presentano il libro:” Calcio e pepe. Insieme è meglio (Sperling & Kupfer). Ingresso libero sino ad esaurimento dei posti disponibili.