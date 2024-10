Spazio informativo e di primo ascolto, a Camporosso apre uno sportello dedicato ai frontalieri

Apre uno sportello dedicato ai frontalieri a Camporosso. Ha preso il via sabato un nuovo servizio gestito da Cigl, Cisl e Uil in sinergia con l'Amministrazione comunale.

"Con soddisfazione informiamo che è stato aperto a Camporosso lo sportello dedicato ai lavoratori e ai pensionati frontalieri del nostro comprensorio" - fa sapere il sindaco Davide Gibelli - "Lo spazio informativo e di primo ascolto sarà gestito dal Comune in collaborazione con i sindacati Cgil, Cisl e Uil e consentirà di avere delucidazioni e supporto su tutti gli aspetti di carattere lavorativo e pensionistico: problematiche con il datore di lavoro, gestione buste paga, infortuni e malattie, consulenza in caso di dimissioni e licenziamenti, trattamento degli infortuni e malattie professionali, assistenza frontalieri in materia previdenziale e assistenziale".

"Lo sportello frontalieri sarà in servizio due volte al mese, il sabato dalle 9 alle 12 presso l’atrio del municipio di Camporosso, in piazza Garibaldi" - dice il primo cittadino - "I prossimi appuntamenti saranno il 9 novembre, il 23 novembre e il 14 dicembre".