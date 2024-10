Speciale Weekend: calici di vino e passeggiate tra gli olivi, ma anche molta musica e commedie dialettali

250 metri quadri di tensostrutture, 110 metri quadri al piano terra e 220 metri quadri al primo piano: con quasi 600 metri quadri di esposizione, Villa Ormond e la kermesse ‘Vini in Villa’ non temono le previsioni meteo. Gli organizzatori si sono mossi a tempo di record per permettere ai tantissimi partecipanti (attese oltre 2000 persone) di vivere l’esperienza della manifestazione al riparo dal maltempo. Sei ristoranti, oltre trecento etichette di vino, diverse masterclass e musica live saranno a disposizione di tutti i Wine Lovers che si preparano ad un weekend a tema vino a Sanremo. L’appuntamento è quindi confermato per l’inaugurazione di oggi, sabato 26 ottobre alle ore 17. La manifestazione andrà avanti fino alla mezzanotte per poi riprendere domenica 27 ottobre dalle 12 fino a mezzanotte. Il programma completo su www.viniinvilla.it

Camminare circondati dal suggestivo paesaggio degli olivi, che in ogni parte d’Italia vestono le nostre colline è l’esperienza inedita e unica della Giornata nazionale della Camminata tra gli Olivi, una iniziativa promossa dall’Associazione Città dell’Olio domenica 27 ottobre in 168 città italiane. Ogni Comune aderente ha selezionato un tragitto tra gli olivi con caratteristiche uniche dal punto di vista storico e ambientale che si conclude in un frantoio, un’azienda olivicola o un palazzo storico dove ai partecipanti sarà offerta una degustazione di pane, olio e prodotti tipici.

In provincia di Imperia i paesi interessati dall’evento sono: Diano Castello, Cervo, Ceriana, Imperia, Castel Vittorio, Chiusavecchia, Taggia, Diano Arentino, Pieve di Teco. Per conoscere le varie iniziative messe in campo CLICCARE QUESTO LINK. Occhio però alle previsioni meteo quindi suggeriamo di informarsi presso i vari Comuni.



Oggi al teatro del Casinò di Sanremo sono in programma la seconda finale e la finalissima dell’8ª edizione di ‘SanremoSenior’, il concorso per interpreti e cantautori solisti over 34 anni. Ad aggiudicarsi le finali 2024 sono stati in 66 su 728 iscritti. La Commissione ha infatti scelto 37 stranieri e 29 italiani. In Giuria personaggi di spicco nel panorama musicale italiano ed internazionale: Franco Fasano - in qualità di Presidente - Franco Simone e Michele Maisano; Cristina Orvieto (pianista, docente di musica, direttrice dell’Orchestra Giovanile Note Libere, coordinatrice della sanremoJunior Orchestra) e Freddy Colt (musicista e scrittore). L’evento canoro si è aperto venerdì mattina, al Teatro Ariston di Sanremo, con un incontro dal titolo ‘I sogni non hanno età!’, condotto e coordinato da Franco Fasano. Nel pomeriggio dello stesso giorno le prove ed alle 21.00 la 1° Semifinale. Oggi (sabato), alle 9.30, il via alla 2ª Semifinale ed in serata, alle 21.00, la Finale Mondiale 2024. A condurre sarà ancora una volta Maurilio Giordana, noto presentatore ed animatore radiofonico, coadiuvato anche quest’anno dalla cantante, autrice e producer italo/australiana, Gisella Cozzo. L’ingresso in Teatro per le Semifinali e la Finale è libero.

Questa sera, presso l’ex Salso di Imperia, si terrà ‘Calata Original Live 2’, un evento musicale gratuito che promette una serata di grande spettacolo e intrattenimento, con la partecipazione di artisti affermati del panorama musicale locale e nazionale. A partire dalle ore 21.00, il pubblico potrà assistere alle performance di Anya, Davide Geddo, Nada Mas e Eugenio Ripepi quattro talenti che con le loro sonorità coinvolgenti trasformeranno l'ex Salso in un luogo di festa e cultura.

‘Calata Original Live 2’ non sarà solo un’occasione per godere di ottima musica, ma anche per valorizzare i giovani talenti del territorio. Durante l'evento, infatti, un ruolo di rilievo sarà giocato dagli allievi del corso ‘Tecnico dei Sistemi Audiovisivi’ realizzato dal SECPT di Imperia e finanziato da Alfa Liguria. Questi giovani tecnici si occuperanno del service completo, garantendo una qualità audio impeccabile e un supporto tecnico professionale, oltre a curare le riprese video dell’intero evento. L'iniziativa si colloca all’interno di un più ampio progetto di promozione culturale e sociale, con l’obiettivo di favorire l’inclusione e la partecipazione attiva dei giovani nelle attività artistiche e tecniche del territorio. L’ingresso è gratuito.



Con l’ideazione e la direzione artistica del cantautore Simone Alessio, in arte Garibaldi (con l'Associazione culturale Number 27) oggi, a partire dalle ore 15, sarà inaugurato al Parasio di Imperia ‘Il Balcano Degli Artisti’. Un carosello di artisti si esibiranno sul palchetto naturale offerto dalla Piazzetta Viani, zona Porta Nuova, al Parasio di Imperia, con un arcobaleno di arti unite in un ensemble straordinariamente ricco e di sicuro impatto scenico. Nell'occasione sarà presentata una mattonella in onore a Simone Alessio in arte Garibaldi realizzata dall'artista misterioso Bekkonero (Stefano Cassiano). Sarà possibile visitare il Parasio e lo storico Palazzo Guarneri, sede del Circolo Parasio.



Oggi alle ore 17.00 all’Oratorio di Santa Caterina, in occasione di Cervo in Blu d’Inchiostro si terrà l’incontro con il Premio letterario Internazionale Lattes Grinzane.

All’evento interverrà Federica Manzon, finalista al Premio Lattes Grinzane e vincitrice del Premio Campiello 2024 con ‘Alma’ (Feltrinelli). A moderare l’incontro sarà Walter Scavello, docente di inglese del Liceo ‘Cassini’ di Sanremo, mentre il pianista Paolo Flora, docente del Liceo Musicale di Sanremo, proporrà intermezzi musicali A. Scriabin, K. Weill e R. Schumann. Le letture saranno invece a cura delle giovani studentesse e attrici: Olga Gironi e Melania Pappatico.

Due sono gli eventi musicali che consigliamo: alle 18 di oggi, nella Sede del Club Tenco a Sanremo, è in programma uno spettacolo musicale del chitarrista Mauro Crespi con la sua Berben Band Trio. In scaletta canzoni storiche ‘Per la pace/contro la guerra’. L’evento, che rientra nell’ambito della rassegna ‘Ottobre di Pace 2024', sarà accompagnato da letture di testi di altre canzoni sullo stesso tema.

Domani al Forte di Santa Tecla a Sanremo (ore 16) si terrà il concerto del Coro Nova Tempora. Nel ricco programma dal titolo ‘I Colori della Musica’, che si inoltrerà in repertori musicali temporalmente molto diversi, le note magiche della musica si fonderanno con i colori della poesia. Lo spettacolo verrà ulteriormente impreziosito da interventi canori del Soprano , nonché direttrice, Gabriella Costa. A dare un quid in più sarà inoltre la lettura di poesie di Enzo Canozzi, Padre Cappuccino della comunità di Sanremo, missionario, autore di numerose edizioni di poesie e racconti pluripremiati nei più importanti premi letterari italiani e internazionali. I brani saranno accompagnati al pianoforte dalla pianista Daria Malakhova e introdotti da commenti musicali elaborati dal Prof. Riccardo Crespi.

Spazio anche alle commedie dialettali: questa sera (ore 21) al teatro Concordia di Diano Castello, secondo appuntamento della quinta edizione di Autunno/Inverno, la stagione teatrale dedicata alle compagnie amatoriali affiliate FITA della Provincia di Imperia. In scena la compagnia ‘Il Teatro dell'Albero’ di San Lorenzo al Mare con lo spettacolo ‘Dreams’, di G.B. Basile, per la regia di Carlo Senesi. L'ingresso è gratuito ad offerta.

Due dialetti, tre santi e un confine invalicabile. La storica rivalità tra ‘Cacelotti e Ciantafurche - L’unificasion du Portu e d’Ineia’ andrà in scena domani alle 15 al Teatro parrocchiale di Arma di Taggia. Sul palcoscenico gli attori della compagnia Ramaiolo in scena’. L’ingresso è ad offerta libera

Ed ora un appuntamento dedicato ai più piccoli: domani, domenica 27 ottobre, dalle ore 19.00 alle ore 22.00 il Museo Navale di Imperia proporrà ‘Pirati in pigiama’, una speciale attività dedicata a giovani ragazzi e ragazze dai 6 ai 12 anni, all’insegna dell‘avventura e del divertimento Rigorosamente in pigiama, si andrà alla scoperta del mondo piratesco e del museo, esplorando le sale del Navale per un’esperienza immersiva. I giovani pirati verranno accolti dal Pirata Kurtz e dai suoi aiutanti, per vivere una serata emozionante e in compagnia. Dopo aver assaporato una gustosa pizza, saranno coinvolti in attività laboratoriali e nella visita del museo Navale di Imperia, tra reperti, modellini e storie da raccontare. Si richiede di avere il pigiama e portare con sé una torcia. L’attività è su prenotazione al seguente link: 27/10 Pirati in pigiama - Solidarietà&Lavoro.





