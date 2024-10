Sanremo: una mega tensostruttura per combattere l'allerta arancione, installata a Villa Ormond per 'Vini in Villa'

Una mega tensostruttura per coprire tutta la terrazza di fronte alla Villa Ormond montata in poche ore. E' quanto è stato eretto dagli organizzatori di 'Vini in Villa', la manifestazione inaugurata questo pomeriggio, dal Sindaco di Sanremo Alessandro Mager, insieme a Consiglieri comunali e regionali. 250 metri quadri di tensostrutture, 110 metri quadri al piano terra e 220 metri quadri al primo piano: con quasi 600 metri quadri di esposizione, Villa Ormond e la kermesse ‘Vini in Villa’ lottano così contro l'allerta arancione e il maltempo.

Gli organizzatori si sono mossi a tempo di record per permettere ai tantissimi partecipanti (attese oltre 2.000 persone) di vivere l’esperienza della manifestazione al riparo dal maltempo. Sei ristoranti, oltre trecento etichette di vino, diverse masterclass e musica live saranno a disposizione di tutti i Wine Lovers che si preparano ad un weekend a tema vino a Sanremo. La manifestazione andrà avanti fino alla mezzanotte, per poi riprendere domani, dalle 12 sempre fino a mezzanotte.