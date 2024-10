Sanremo: successo di pubblico alla consegna del Premio Incontri ad Andrea Massias, responsabile delle attività culturali della Chiesa Luterana (foto)

Grande successo di pubblico del Premio Incontri che si è svolto ieri sera presso la Chiesa Luterana di Corso Garibaldi a Sanremo che ha visto la premiazione di Andrea Massias, responsabile delle attività della Comunità.

"Il premio - si spiega nel comunicato -, un'opera della scultrice di fama internazionale Carin Grudda, ispirata all'Amleto di Shakespeare 'Mi pare di fiutare l'aria del mattino', è un inno alla speranza che in tempi così difficili ci si augura sia di buon auspicio. La serata è stata resa particolarmente coinvolgente grazie all'intrattenimento musicale della band Mauro Vero & D.O.C.G che ha eseguito brani classici e moderni rivisitati in chiave pop-rock. Particolarmente apprezzata è stata l'esecuzione del brano 'A fith of Beethoven' che ha trascinato il pubblico presente e, toccante, l'interpretazione del brano 'Futura' di Lucio Dalla, testo composto nella capitale tedesca e ispirato al Muro di Berlino di cui quest'anno ricorrono i 35 anni dalla sua caduta".



"Il Direttivo dell'ICIT esprime un sentito ringraziamento a tutti i partecipanti e in particolare alla consigliera comunale Desirée Negri che ha portato il saluto dell'Amministrazione Comunale, al luogotenente Paolo Farchetti, comandante dei Carabinieri della Stazione di Sanremo e alle studentesse del Tecnico Turistico Ruffini di Imperia per aver accolto il pubblico".