Inaugurazione della nuova casa di comunità, assessore regionale Scajola: "Presidio fondamentale per dare risposte ai cittadini"

"Questa casa di comunità sarà un presidio fondamentale per dare risposte ai cittadini, una struttura in grado di soddisfarne le tante esigenze e di migliorare, complessivamente, il servizio sanitario". Si esprime così l'assessore regionale Marco Scajola a margine dell'inaugurazione della nuova casa di comunità del Distretto sanitario di Imperia.

"Sulla sanità molto c'è da fare, ma vanno anche rimarcati i risultati raggiunti. L'apertura odierna è uno di questi, ma non si possono dimenticare l'operazione Saint Charles di Bordighera, struttura destinata alla chiusura senza l'intervento della nostra amministrazione, la riapertura del punto nascite al Borea di Sanremo e la formazione gratuita di 600 operatori socio sanitari. Nel programma di governo del nostro candidato presidente Marco Bucci la sanità avrà un ruolo centrale con: abbattimento delle liste di attesa grazie a macchinari per la diagnostica in funzione per 18 ore al giorno, inserimento e formazione di nuovo personale e appunto la realizzazione e il continuo potenziamento delle case di comunità in tutto il territorio ligure".