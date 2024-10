Elezioni Regionali: Alberto Alberti "Un tema su cui mi impegnerò è sicuramente quello ambientale"

“Quello ambientale è un tema da me particolarmente sentito. Tra i principali obiettivi che ci siamo prefissati c’è quello di lavorare con le energie rinnovabili, la più grande di tutti per noi è sicuramente l’acqua del nostro mare che dobbiamo utilizzare realizzando opere in modo sostenibile perché chi vuole vivere di mare è il primo che lo rispetta".

Interviene così Alberto Alberti, che prosegue: "Per lo sviluppo della Liguria del domani puntiamo a mantenere equilibrate tutte le dimensioni contenute nell’Agenda 2030 per combattere il cambiamento climatico e costruire realtà inclusive che rispettino i diritti umani. Ogni scelta in questo campo dovrà prendere in considerazione i benefici per i cittadini e/o le imprese del territorio e l’impatto ambientale e in ogni situazione andrà trovata una soluzione affinché entrambi questi aspetti siano rispettati. Tra le lotte di cui vogliamo farci carico c’è poi quella alla discriminazione, una sfida che affronteremo insieme realizzando campagne e iniziative di sensibilizzazione contro tutte le tipologie di emarginazione e disparità siano essere per sesso, età, religione o razza".

"Per quanto riguarda i giovani - termina Alberti - esattamente come il candidato presidente Marco Bucci, ritengo che occuparsi delle nuove generazioni sia fondamentale per la vita delle città; vanno ascoltati, aiutati ad esempio nel momento del loro ingresso nel mondo del lavoro; potranno sbagliare e commettere errori, fa parte della loro giovane età, ma la cosa fondamentale è che sentano da parte nostra un supporto costante. Come disse Steve Jobs: «Non accontentatevi mai e non abbiate paura delle sconfitte. Da lì arrivano le svolte migliori»”.