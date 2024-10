Demanio marittimo: l'assessore regionale Scajola a Bordighera per visionare un progetto sul fronte mare

L'assessore regionale al Demanio Marittimo Marco Scajola, accompagnato dal vicesindaco Marco Laganà e dall'assessore comunale Melina Rodà, ha fatto oggi un sopralluogo sul lungomare di Bordighera per visionare un importante progetto di ripascimento e difesa della costa.

"In questi anni abbiamo sempre soddisfatto le richieste arrivate dai Comuni per opere di ripascimento, pulizia, messa in sicurezza e accessibilità delle spiagge investendo, in totale, 16 milioni di euro - spiega l'assessore regionale Marco Scajola -. Nonostante ciò Bordighera, come altre realtà della costa ponentina, necessita di un intervento straordinario. Ho voluto personalmente visionare un progetto comunale che garantirebbe un importante ripascimento e, al contempo la messa in sicurezza della costa. Regione Liguria ha puntato fortemente sulla tutela delle coste per dare opportunità ai tanti operatori balneari, e non solo, di poter lavorare nelle migliori condizioni e allo stesso tempo preservare il nostro meraviglioso paesaggio. Certamente tra gli obiettivi futuri del nostro programma ci dovranno essere interventi strategici a protezione del fronte mare".