Investimento pedonale, questa sera in via Pietro Agosti a Sanremo. Un uomo di 70 anni è stato investito mentre stava attraversando la strada.

All’arrivo dei sanitari era incosciente e si temeva per lui il peggio. Si è poi ripreso e, grazie all’intervento del personale medico del 118 e di un’ambulanza, l’uomo è stato poi portato in ospedale in codice giallo di media gravità.

L’incidente è stato rilevato dai Carabinieri.