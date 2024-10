Casinò di Sanremo: sono 20 le persone in graduatoria per un ruolo di collaboratore per la sala delle Slot Machine

Il Casinò di Sanremo ha terminato l’iter, attraverso diverse prove, per cercare collaboratori della sala dedicata alle Slot Machine.

Come scrive il portale ‘Gioco News’ è stata pubblicata la graduatoria di merito, che rimarrà in vigore fino al 21 ottobre del 2026 e, dalla quale, la casa da gioco attingerà per assumere il personale necessario. All’interno della graduatoria ci sono venti nominativi che, per motivi di privacy, con le sole iniziali del nome e la data di nascita. Alla prova orale erano arrivati in 31.

La soglia di idoneità è stata riparametrata dalla commissione esaminatrice stabilendo che si sarebbe conseguita al raggiungimento di 47 punti anziché 48, a seguito della rettifica dei punti a disposizione per la prova scritta, per la quale il punteggio massimo di 50 punti è stato ridotto a 49 punti (per annullamento di una domanda valutabile 1 punto).