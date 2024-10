Elezioni regionali, Roberto Traverso: "A tre giorni dal voto Bucci si accorge che esiste un problema di sicurezza"

"In extremis, a tre giorni dal voto, Bucci si accorge che esiste il problema della SICUREZZA in Liguria e si inventa una fantasmagorica firma “berlusconiana” di un Patto sulla Sicurezza con i Liguri, dopo aver negato qualche giorno fa la presenza delle infiltrazioni mafiose nella nostra regione (presenza certificata dalla D.I.A).

Ebbene, prima di tutto questo dimostra che oggi Bucci, seppur goffamente mi da ragione, visto che dopo anni che ignora la mia richiesta di applicare il Decreto Minniti-Orlando sulla Sicurezza Urbana a Genova, pensa di rimediare con una sceneggiata propagandistica.

Dico questo perché i Patti sulla Sicurezza sono una cosa seria e non si possono annunciare senza coinvolgere chi ha la competenza istituzionale prevista dalla normativa vigente sull'argomento ovvero i Prefetti e i Questori della province della Liguria e soprattutto devono essere condivisi con quel tessuto sociale che lui ha sempre ignorato.

Quindi oggi si rinnova la messa in scena del format ormai consolidato del “dire per non fare” messo in campo da Bucci per ottenere un facile consenso, peccato però (per lui) che quando gli si contrappongono competenza e coerenza le sue bislacche idee si sciolgono come neve al sole".

A dirlo in una nota è il candidato della lista Andrea Orlando presidente Roberto Traverso.