Taggia interviene contro la processionaria: trattate 105 piante in scuole, parchi e aree cani (Foto)

Il Comune di Taggia ha recentemente portato a termine un intervento significativo sul proprio patrimonio arboreo per contrastare la proliferazione delle processionarie, un parassita dannoso per le piante e pericoloso per la salute di persone e animali. Le aree interessate dall'operazione sono quelle considerate più sensibili, quindi le scuole, i parchi e le aree dedicate ai cani, dove la sicurezza pubblica è prioritaria.

Questo intervento di prevenzione è stato fortemente voluto dal vicesindaco Espedito Longobardi, che ha lavorato in stretta collaborazione con gli uffici comunali per mettere in atto una strategia efficace e innovativa. L'azione si è concretizzata con l'uso del metodo Endoplant, un sistema di endoterapia che inietta il prodotto Vertimec direttamente nelle piante. Questo trattamento, destinato alle conifere, offre una protezione di due anni certificati contro la crescita e la diffusione delle processionarie. Il servizio è stato eseguito dalla ditta GreenSystem, che ha trattato 105 piante in totale, contribuendo a garantire la salute e il benessere del verde pubblico di Taggia.