Attivati a Ventimiglia i contributi del Viminale per il recupero delle situazioni di degrado ambientale connesso ai flussi migratori

E’ stato sottoscritto ieri tra il Prefetto di Imperia, Valerio Massimo Romeo, e il Sindaco di Ventimiglia, On. Flavio Di Muro, l’accordo di collaborazione tra istituzioni per regolamentare le procedure finalizzate alla raccolta dei rifiuti nei Comuni interessati dai flussi migratori. Si tratta di interventi di sostegno economico che il Viminale ha previsto in favore dei Comuni nei quali si verificano condizioni di degrado ambientale, determinato dalla presenza di migranti in transito.

La norma di riferimento è l’articol 8 del Decreto Legge del 2023 che, con la previsione di contributi finanziari a favore degli Enti Locali interessati, mira ad alleggerire il peso economico che i Comuni, per anni, hanno dovuto affrontare - a proprie spese - per il ripristino delle condizioni di salubrità ambientale dei siti interessati dal maggior flusso di migranti. Prefetto e Sindaco hanno, quindi, dato il via alla concreta applicazione della Legge, avendo, il Ministero dell’Interno, decretato le somme da assegnare.

L’accordo di cui alla Legge 241 del 1990, stabilisce in modo dettagliato le procedure che il Comune di Ventimiglia dovrà seguire, nel pieno rispetto delle norme sugli appalti pubblici, al fine di ottenere i contributi finanziari disposti dal Viminale.