Elezioni, domani gazebo di Fdi in piazza Colombo per in contrare i 4 candidati al Consiglio regionale

Domani, Fratelli d'Italia Sanremo sarà presente nella centralissima piazza Colombo con l'ultimo gazebo di questa campagna elettorale lampo.

"Vi aspettiamo domani pomeriggio dalle 15 alle 19 in piazza Colombo, commenta il coordinatore cittadino Antonino Consiglio, un'altra occasione per accogliere tutti quelli che vorranno avvicinarsi per un confronto e per incontrare i 4 candidati di Fratelli d'Italia al consiglio regionale. Saranno presenti il Senatore Gianni Berrino, Graziano Pedante e Stefano Bottero (vice coordinatori cittadini) unitamente al direttivo cittadino, dirigenti e simpatizzanti".

Concludono Pedante E Bottero ricordando che si voterà domenica 27 ottobre dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 28 dalle ore 7 alle ore 15" Il direttivo Fratelli D'Italia Sanremo ringrazia anticipatamente chi parteciperà al gazebo.