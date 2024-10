Il progetto Memebet conquista gli investitori e accumula oltre 500 mila dollari in presale

Le meme coin in prevendita sono sempre di più ed è davvero complicato scegliere un progetto che si riveli sicuro e remunerativo. Non è però impossibile, soprattutto se si seguono attentamente gli investitori più competenti. Un modo per distinguere una prevendita di successo è dare un’occhiata alla raccolta fondi, per capire quanti token sono stati già venduti prima del lancio sugli exchange.

La presale che più recentemente sta facendo parlare di sé è quella di Memebet Casino, un progetto che mescola elementi del gioco d’azzardo con il mondo delle meme coin, configurandosi come il primo casinò online a permettere l’uso di token che esulano dal classico DOGE, tra cui rientrano SHIB, PEPE e BONK. Mettendo così in circolazione meme coin che hanno una funzione puramente speculativa, si dà loro un’ulteriore utilità, cosa di cui i token meme hanno disperatamente bisogno.

Memebet Casino quindi è un’opportunità che molti investitori stanno cogliendo al volo, acquistando il token nativo MEMEBET. Sono oltre 500.000 i dollari raccolti finora, un ottimo segnale che può spingere questa presale verso nuove vette.

Cos’è Memebet Casino?

Abbiamo già detto che Memebet Casino è un casinò online che consente di utilizzare meme coin, tra cui il token nativo MEMEBET. Ma non finisce qui, poiché ci sono alcuni dettagli di cui vale la pena parlare. Il primo è che il casinò può essere utilizzato sia tramite Web sia tramite Telegram, consentendo così a un’ampia fetta di utenti di partecipare come meglio preferiscono. D’altronde, i casinò su Telegram stanno spopolando e ben presto potrebbero superare, in termini di utenti attivi, quelli che operano da Web.

A seguire, Memebet Casino è strutturato in modo tale da offrire vantaggi esclusivi per i titoli di MEMEBET. Chi possiede il token, otterrà l’accesos a bonus e sfide esclusive, pertanto fare incetta ora, fintanto che il prezzo è basso, è senza dubbio il miglior corso d’azione. E per fornire ulteriori incentivi, il team di sviluppo ha anche messo in piedi un airdrop di tipo Play-to-Earn. In sostanza: più MEMEBET si giocano nel casinò e più è possibile guadagnarne, con il 20% dell’offerta totale dedicata esclusivamente ai premi per i possessori.

Anche il popolare canale di YouTube, SAMU BIT, ha recentemente parlato di MEMEBET come di un token in grado di cambiare la narrativa delle meme coin:

Cosa offre il casinò

Memebet Casino è una piattaforma di tipo no-KYC, quindi non applica strumenti di controllo nei confronti dei giocatori per preservare la loro privacy. Un approccio che ormai tutti gli appassionati di criptovalute si aspettano e che è imprescindibile. Basta aprire Telegram, collegare il proprio wallet e iniziare a giocare con oltre 1.000 titoli (tra slot machine e giochi live) forniti dai migliori 100 provider del momento.

A ciò si aggiungono anche scommesse sportive globali, che includono EPL, NBA e molti altri sport importanti. Un casinò quindi decisamente completo che vale la pena considerare, soprattutto se si decide di investire in MEMEBET ora che ha un costo ridotto. Come acquistare MEMEBET

Tenendo conto dei vantaggi indicati, è chiaro che gli investitori vorranno puntare su MEMEBET e fortunatamente, acquistarlo in prevendita è molto semplice. Basta collegare un wallet compatibile e poi procedere con l’acquisto tramite ETH, USDT, BNB o anche carta di credito. I token verranno poi immediatamente caricati sul wallet, pronti per essere utilizzati nel casino. Niente di particolarmente complicato, quindi.

Le fasi avanzate proposte dal team di sviluppo prevedono anche una crescita esponenziale della struttura del casinò. Per esempio, dopo il lancio del token sugli exchange e la stabilizzazione della piattaforma, è prevista la creazione di un Memebet VIP Program, che premia i possessori, con l’arrivo di Loot Box e tante altre attività in grado di creare una forte community.

