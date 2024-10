Ventimiglia, addio a Bruno Manera: fondatore dell’azienda agricola Cactusmania

Questa mattina si è spento Bruno Manera, fondatore con la moglie Neris dell’azienda agricola Cactusmania.

Attiva da più di 40 anni, Cactusmania da sempre ha portato nel mondo florovivaistico italiano, così come quello francese ed europeo, la conoscenza e la passione per le piante grasse. Una vita di lavoro e di passione trascorsa nelle serre di Bevera dove ha continuato ad innestare fino alla scorsa primavera quando la malattia lo ha costretto a ridurre il suo impegno in azienda.

Neris con Annarita e i nipoti Lorenzo e Ludovico, il genero Stefano e tutti i dipendenti e collaboratori in Italia e all’estero continueranno il lavoro intrapreso dal fondatore con la certezza che solo la conoscenza delle piante e la passione per il lavoro possono portare il pieno gusto della vita. Vita che Bruno ha speso nel lavoro trasmettendo a tanti appassionati e colleghi conoscenze e tecniche legate alle piante grasse e succulente.

Nel lavoro faticoso e lento della coltivazione delle piante ha saputo anche sperimentare la pazienza dell'attesa che nelle piante grasse è anche meno immediata. Pazienza e attesa del fiorire di una bellezza condivisa con la sua famiglia e con tutti i collaboratori. Il florovivaismo ligure ha avuto in Bruno un ottimo sostenitore sempre disponibile e impegnato nelle attività locali partecipando più volte a fiere e eventi in Italia ed all'estero. Annarita Manera si trova oggi impegnata nella conduzione dell'azienda di famiglia coadiuvata dai figli ha contribuito a far conoscere l'azienda fondata dai genitori nel mondo intero.

Le esequie si terranno 24/10/2024 presso la chiesa San Giovanni Battista di Bevera