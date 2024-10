Alessandro Piana: “La Regione contraria da subito al parco eolico Monti Moro e Guardiabella”

Sul progetto di parco eolico denominato ‘Imperia Monti Moro e Guardiabella’, l’Assessorato regionale all’Entroterra ed ai Parchi ha da subito manifestato contrarietà ad un’opera devastante per il territorio e non condivisa dalle amministrazioni locali, con propria nota inviata al Ministero lo scorso agosto.

“In fase di analisi tecnica inoltre – ha detto Alessandro Piana - gli uffici afferenti all’Assessorato hanno espresso un parere negativo nell’ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale Nazionale. Le dimensioni di questa opera non si conciliano con le caratteristiche ambientali del nostro entroterra montano, ricco di biodiversità e molto fragile per le proprie caratteristiche orografiche. Tutta l’area che, vale sottolinearlo, è sottoposta sia al vincolo idrogeologico che al vincolo paesaggistico è interessata da quattro Siti di importanza Comunitaria, da due zone di protezione della fauna selvatica e dalla Rete Ecologica Regionale. Inoltre, il progetto interessa aree che ricadono totalmente nella mappatura delle ‘Aree non idonee alla realizzazione di impianti eolici’ approvata con la deliberazione del Consiglio Regionale n. 3 del 3 febbraio 2009 e confermata con deliberazione della Giunta Regionale n. 33 del 20 gennaio 2023”.