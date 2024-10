Sanremo: l’edizione 2025 del Corso Fiorito si terrà il 16 marzo, l’assessore Sindoni già al lavoro sul programma

L’assessore al Turismo e alle Manifestazioni Alessandro Sindoni lo aveva annunciato fin dall’inizio: “Dobbiamo anticipare la programmazione del calendario manifestazioni e dei principali eventi, così da consentire ad alberghi ed operatori turistici una promozione largamente anticipata”. E così è stato: oggi l’assessore ufficializza la data della sfilata dei Carri Fioriti, edizione 2025, che si svolgerà il 16 marzo.

L’assessore Sindoni è già al lavoro: “Fissare la data con così largo anticipo consente una migliore programmazione ed una promozione più efficace dell’evento. La macchina organizzativa si è già messa in moto: il primo passo è stato quello di inviare a tutti i comuni interessati una lettera per informarli della data e chiedere conferma della partecipazione. Il passo successivo sarà la convocazione di una riunione plenaria con tutti i comuni partecipanti. Entro quella data vorrei già avere il tema dell’edizione 2025 e il programma”.

Programma a cui l’assessore Sindoni sta già lavorando fianco a fianco con la collega Ester Moscato, titolare della delega alla Floricoltura: “L’obiettivo della prossima edizione di Sanremoinfiore – aggiunge Sindoni - è quello di valorizzare ulteriormente il fiore, nostra grande eccellenza nel mondo, attraverso la realizzazione di un evento più ampio in termini di location coinvolte e più articolato come durata. Una celebrazione del fiore che raggiungerà l’apice nella sfilata dei Carri, all’interno di una cornice più ampia capace di attrarre anche nuovi turisti, ai quali verrà offerto un programma più ricco. Per realizzare tutto ciò, lavoreremo insieme alle associazioni del territorio e a breve, con la collega Moscato, convocheremo una riunione dedicata”.